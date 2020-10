CSK vs RR: MS Dhoni ने संजू सैमसन का लिया हैरान करने वाला कैच, गेंदबाज दीपक चाहर को यकीन न हुआ..देखें Video 

एम एस धोनी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं. इसके अलावा धोनी सीएसके की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं. Dhoni सीएसके के लिए खेलते हुए अबतक 4471 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस मामले में सुरेश रैना नंबर वन पर हैं, रैना ने सीएसके की ओर से खेलते हुए कुल 5369 रन बनाए हैं.

Oh my god! What a Catch by Thala Dhoni.



The man behind the stumps never disappoints. #CSKvsRR