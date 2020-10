CSK vs RR: राजस्थान से मिली हार से टूटे धोनी, बोले- युवाओं में स्पार्क नजर नहीं आ रहा..

CSK vs RR: जोस बटलर ने खेली 70 रनों की शानदार पारी, राजस्थान की ओर से ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने

तीन बार के चैंपियन सुपरकिंग्स के मौजूदा सत्र में खराब प्रदर्शन ने टीम के रवैये पर सवालिया निशान लगाए हैं और धोनी ने इसका बचाव करते हुए कहा कि अब तक किसी युवा खिलाड़ी ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि बदलाव के लिए बाध्य होना पड़े. धोनी ने मैच के बाद कहा, ‘‘आप बार-बार बदलाव नहीं करना चाहते.आप नहीं चाहते कि ड्रेसिंग रूम में असुरक्षा की भावना हावी हो। साथ ही युवा खिलाड़ियों में हमने वह चमक नहीं देखी कि बदलाव के लिए बाध्य होना पड़े.

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन इन नतीजों के कारण बाकी टूर्नामेंट में युवाओं को मौका दिया जाएगा। शायद आने वाले मैचों में हम उन्हें मौका देंगे और वे बिना दबाव के खेल पाएंगे.' फ्लेमिंग ने कहा कि धीमे विकेट और रॉयल्स के स्पिनरों की शानदार गेंदबाजी के कारण उनकी टीम लय हासिल नहीं कर सकी।

