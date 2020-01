खास बातें कहा-व‍िराट और स्‍म‍िथ के बीच फैसला करना है मुश्‍क‍िल ऋषभ पंत की टीम इंड‍िया में 'वापसी' का जताया व‍िश्‍वास शेन वॉर्न ने द‍िया था पोट‍िंग को 'पंटर' नाम

ऑस्‍ट्रेल‍िया के पूर्व कप्‍तान र‍िकी पोंट‍िंग (Ricky Ponting) हाल ही में ट्व‍िटर के जर‍िये फैंस से रूबरू हुए. इस दौरान उन्‍होंने क्र‍िकेट से जुड़े ज्‍यादातर सवालों के बेबाकी से जवाब द‍िए लेक‍िन मौजूदा समय का संपूर्ण बल्‍लेबाज कौन है, इस सवाल को उन्‍होंने बेहद चतुराई से 'डक' कर द‍िया. ऑस्‍ट्रेल‍िया ही नहीं दुन‍िया के बेहतरीन बल्‍लेबाजों में शुमार पोंट‍िंग ने इस सवाल के जवाब में कहा, 'व‍िराट (Virat Kohli) और स्‍म‍िथ (Steve Smith)में से क‍िसी एक को चुनना बेहद कठ‍िन है.' चर्चा के दौरान पूर्व ऑस्‍ट्रेल‍ियाई कप्‍तान ने इस समय टीम इंड‍िया की प्‍लेइंग इलेवन में स्‍थान बनाने के ल‍िए संघर्ष कर रहे ऋषभ पंत (Rishabh Pant) पर भी पूरा भरोसा जताया. उन्‍होंने कहा क‍ि पंत ऐसे युवा हैं जो काफी प्रत‍िभावान है, मैं आईपीएल के दौरान उनके साथ काम करने का बेताबी से इंतजार कर रहा हूं. मुझे पूरा व‍िश्‍वास है क‍ि देरसबेर वे टीम इंड‍िया में वापसी करने में सफल रहेंगे.

Hard to separate Virat Kohli and Steve Smith https://t.co/JrXLBdTkhc — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 27, 2020

We were getting paid $40 a month when we were living at the cricket academy in 1990. I used to go to the TAB to have a bet on the dogs and @ShaneWarne gave me the nickname https://t.co/uY61XKaEAx — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 27, 2020

.@RishabhPant17 is a young man with a huge amount of talent. I'm looking forward to working with him again during the IPL and I'm sure he'll be back in the Indian team sooner rather than later https://t.co/iYoWfORoRp — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 27, 2020

Andrew Symonds, AB de Villiers, Jonty Rhodes https://t.co/GvOd3eXCSe — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 27, 2020

I'm looking forward to working with the young Indian players that I coach at @DelhiCapitals, in particular Prithvi Shaw, Shreyas Iyer and Rishabh Pant. https://t.co/iGX7wvQoxh — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 27, 2020

I thought Babar was extremely impressive. Looks to have a lot of class and could well become one of the best batsmen in the world https://t.co/1xFGCQBcHW — Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 27, 2020

ऑस्‍ट्रेल‍िया टीम के साथी ख‍िलाड़ी र‍िकी पोंटिंग को 'पंटर' नाम से पुकारते थे. यह नाम कैसे पड़ा, पोंट‍िंग ने इसके जवाब में बताया क‍ि साथी प्‍लेयर शेन वॉर्न ने उन्‍हें यह नाम द‍िया था. उन्‍होंने कहा क‍ि जब वर्ष 1990 में वे क्र‍िकेट अकादमी में थे तो उन्‍हें प्रत‍ि माह 40 डॉलर म‍िलते थे. उस समय में TAB पर जाकर डॉग्‍स पर बेट‍िंग क‍िया करता था. इसी कारण से मुझे पंटर का नाम म‍िला. सर्वकालीन तीन सर्वश्रेष्‍ठ फील्‍डर्स के नाम पूछने पर पोंट‍िंग ने ऑस्‍ट्रेल‍िया के एंड्रयू साइमंड्स, दक्ष‍िण अफ्रीका के एबी ड‍िव‍िल‍ियर्स और जोंटी रोड्स का नाम ल‍िया. ये तीनों ही ख‍िलाड़ी इंटरनेशनल क्र‍िकेट से संन्‍यास ले चुके हैं.