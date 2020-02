Women T20I Ranking: स्मृति मंधाना आईसीसी टी20 रैंकिंग में धीरे-धीरे नंबर एक पायदान की ओर

भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana ) शुक्रवार बल्लेबाजों की ताजा जारी आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग (ICC Women Ranking) में धीरे-धीरे नंबर एक पायदान की ओर बढ़ रही हैं. भारत के हालिया प्रदर्शन में स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) का योगदान बहुत ही उम्दा रहा है. और जल्द ही शुरू होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप में भी इस लेफ्टी सलामी बल्लेबाज से बहुत ज्यादा उम्मीदे हैं.

Smile --- when she hits a boundary

Smile --- when she gets out



Ever smiling Smriti Mandhana



And her smile is our happiness ???? pic.twitter.com/zkyQufxIVK