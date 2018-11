खास बातें ICC ने फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों के बारे में किया था पोल पाकिस्‍तानी फैंस भड़के, पूछा-हमारी टीम को इसमें क्‍यों शामिल नहीं किया कीकत यह, पाकिस्‍तानी महिला टीम ग्रुप स्‍टेज में ही हो गई बाहर

Who do you think will contest the @WorldT20 Final? #WT20 — ICC (@ICC) November 18, 2018

Where is Pakistan. — GHULAM SHABEER (@Shabeer_jattak) November 19, 2018

ICC IS BLIND AND DEAF I THINK. DOESNT KNOW THE NO 1 team — Kash (@westtrenduk) November 19, 2018

Pakistan is No. one T20 team you forgot to mention it — شکیل اجمل (@shakeelajmal) November 19, 2018

Where is #1 T20 team?? — (@nayaPakistan201) November 19, 2018

Pakistan is number one in t20 ranking but you didn't mention it. — Shamim Balti (@imalone96) November 19, 2018

Why u ignored Ranked 1 T20 team #Pakistan? Are you ICC is blind? — TAHIR MARWAT (@marwat33) November 19, 2018

The absolute state of these mentions!



Pakistan didn't get out of the #WT20 group stage guys — ICC (@ICC) November 19, 2018

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC)ने पाकिस्‍तान के क्रिकेटप्रेमियों को उनके अज्ञान के लिए 'फटकार' (Trolls) लगाई है. दरअसल आईसीसी ने महिला वर्ल्‍ड टी20 (Women's World T20) को लेकर एक पोल आयोजित करते हुए फैंस से इस बारे में अनुमान लगाने को कहा था कि किन दो टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस जवाब में वेस्‍टइंडीज vs भारत, वेस्‍टइंडीज vs इंग्‍लैंड, ऑस्‍ट्रेलिया vs भारत और ऑस्‍ट्रेलिया vs इंग्‍लैंड के विकल्‍प दिए थे. विकल्‍प में पाकिस्‍तान की महिला टीम (Pakistan Women Team) टीम का नाम नहीं देखकर पाकिस्‍तानी फैन खफा हो गए और पूरी स्थिति को समझे बगैर ही उन्‍होंने पाकिस्‍तान टीम को विकल्‍प में स्‍थान नहीं देने के लिए आईसीसी के खिलाफ कमेंट कर डाले. बहरहाल, इन फैंस को जल्‍द ही मुंह की खानी पड़ी जब आईसीसी ने जवाबी ट्वीट में सख्‍त कमेंट करते हुए जानकारी दी कि पाकिस्‍तानी महिला टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी स्‍थान नहीं बना पाई है. हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय महिला टीम (Indian Women Team) टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है.दरअसल, आईसीसी ने जब अपने ट्वीट (Tweet) में फाइनल में जगह बनाने वाली दो टीमों के नाम पर अनुमान लगाने को कहा तो पाकिस्‍तान के फैंस ने बिना सोच-समझे अपनी राष्‍ट्रीय टीम को इसमें स्‍थान नहीं दिए जाने को लेकर क्रिकेट की शीर्ष संस्‍था को खरी-खोटी सुना दी. कुछ पाकिस्‍तानी क्रिकेटप्रेमियों ने तो पाकिस्‍तान की टीम को नंबर वन भी बता डाला. वे यह भूल गए कि महिला टी20 में नहीं बल्कि पुरुष टी20 की रैंकिंग में पाकिस्‍तान की टीम नंबर वन है. एक फैन ने अपनी नासमझी का परिचय देते हुए यहां तक लिखा दिया-ऐसा लगता है कि आईसीसी अंधी और बहरी है, वह नंबर वन टीम के बारे में नहीं जानती. एक अन्‍य ने लिखा कि टी20 में पाकिस्‍तान नंबर वन टीम है, आपने इस बारे में बताया भी नहीं. इन बेसिरपैर की प्रतिक्रियाओं से आहत आईसीसी ने अपने जवाब में इन 'नासमझ' पाकिस्‍तानी फैंस की बोलती बंद कर दी. आईसीसी ने अपने जवाबी ट्वीट में इन फैंस को एक तरह से फटकार लगाते हुए लिखा, 'इस जिक्र से तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्‍तान महिला वर्ल्‍डकप टी20 से बाहर नहीं हुआ है.'गौरतलब है कि भारत, ऑस्‍ट्रेलिया, इंग्‍लैंड और वेस्‍टइंडीज की टीमों ने महिला वर्ल्‍ड टी20 के फाइनल में स्‍थान बनाया है. पाकिस्‍तानी महिला टीम इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्‍टेज से आगे नहीं निकल पाई. वह टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी स्‍थान नहीं बना पाई है. पाकिस्‍तानी फैंस ने इस बारे में जाने बगैर ही आईसीसी को खरी-खोटी सुना दी लेकिन उनका यह 'वार' उल्‍टा पड़ गया. टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्‍ट्रेलिया की महिला टीम का मुकाबला वेस्‍टइंडीज की महिला टीम से होगा जबकि दूसरी सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम, इंग्‍लैंड की महिला टीम का मुकाबला करेगी. फाइनल मैच 24 नवंबर को खेला जाना है.