युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा को चुना हमसफर, तो महिला क्रिकेटर डेनिएल व्याट ने ऐसे किया रिएक्ट

भारतीय टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) जल्द ही शादी करने वाले हैं. चहल ने अपने सोशल मीडिया पर रोका सेरेमनी की तस्वीर शेयर की है. चहल ने तस्वीर शेयर कर लिखा है कि हमने परिवार की उपस्थिती में एक दूसरे को हां कहा है. चहल के द्वारा शेयर की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है. बता दें चहल ने जिसे हमसफर चुना है उसका नाम धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) है. धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) पेशे से डॉक्टर हैं और यू-टूयूब पर अपना चैनल भी चलाती हैं. चहल की होने वाली वाइफ कॉरियोग्राफर भी हैं. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चहल की होने वाली वाइफ धनश्री ने इस बात का खुलासा किया है. बता दें कि चहल के द्वारा जानकारी शेयर करने के बाद साथी क्रिकेटर बधाई दे रहे हैं बल्कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर डेनिएल व्याट (Danni Wyatt) ने भी अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में शेयर किया है. Danni Wyatt ने कमेंट में चहल के बधाई दी है.

We said “Yes” along with our families #rokaceremonypic.twitter.com/Sf4t7bIgQt