दिल्ली के अस्पतालों में फंड की कमी पर BJP सांसद मनोज तिवारी का CM केजरीवाल पर तंज, कहा- आप तो एक और फुल पेज विज्ञापन निकालिए

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने राजधानी के अस्पतालों में फंड की कमी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. उन्होंने इसे लेकर कई ट्वीट किए. उन्होंने कहा कि जी हां ये सच है की दिल्ली सरकार के लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में अब ऑपरेशन नहीं होंगे.अफ़सोस अरविंद केजरीवाल आप ने ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अस्पताल के ऑपरेशन थीयटर भी ठप कर दिए.दिल्ली सरकार के सबसे बड़े 2000 बिस्तरों के LNJP अस्पताल में मरीज़ भटक रहें हैं. एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थियेटर में सीलिंग लाइट का आभाव,छोटी लाइटों के सहारे मजबूरी में करते हैं डॉक्टर सर्जरी.

लैप्रोस्कोपिक उपकरण लोन पर लेते है? ऑपरेशन टेबल,मरीज़ों को स्थानांतरित करने के लिए ट्रॉली बैड,पोस्ट आपरेटिव ICU बैड.कुछ भी नहीं है. दिल्ली के 60 हज़ार करोड़ रुपये कहाँ उड़ा रहे हो AAP.

मनोज तिवारी ने कुछ समय पहले भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था. उस दौरान तिवारी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपनी मानसिक स्‍थ‍िरता खो चुके हैं. मनोज तिवारी का बयान उस बात पर आया था जब उनसे यह पूछा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यदि दिल्ली में NRC लागू हुआ, तो सबसे पहले आप जाएंगे. इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया में मनोज तिवारी ने कहा था कि मैं पूछना चाहूंगा कि, जो शख्स पूर्वांचल से आता है, वह गैरकानूनी घुसपैठिया है, जिसे वह दिल्ली से खदेड़ देना चाहते हैं.

•@ArvindKejriwal it's high time to release one more full page advertisement listing your Failures in Health and Transport.

Don't shy, people of Delhi already know the same.