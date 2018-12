पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राहुल गांधी ने यूं दी क्रिसमस की बधाई, Google Doodle भी नहीं पीछे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narender Modi) ने क्रिसमस (Christmas) के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, "सभी देशवासियों, विशेषकर भारत और भारत से बाहर सभी ईसाई भाई-बहनों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई (Happy Christmas Wishes). यह दिन, अपने परिजनों एवं मित्रों के साथ मिल-जुलकर, सभी की शांति और खुशहाली की कामनाओं का अवसर है. यह त्योहार हमारे देश और हमारी साझी धरती के लिए खुशियों से भरा हो."

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, "सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं (Merry Christmas) हम ईसा मसीह (Jesus Christ) के महान उपदेशों और करुणामयी व समान समाज बनाने की दिशा में उनके प्रयासों का स्मरण करते हैं."

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस अवसर पर ट्विटर पर एक ग्रीटिंग कार्ड साझा किया.

Merry Christmas to you all! pic.twitter.com/MdIVF1VO3n