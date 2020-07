Sawan 2020: इस मंदिर में 51,000 पान के पत्तों और 101 किलो सब्जियों से सजाया गया शिवलिंग, देखें Pics

हालांकि, इस साल कोरोनावायरस के कारण देशभर के अधिकतर मंदिरों में सावन के महीने में भक्तों को जानें की इजाजत नहीं है. हालांकि, इन मंदिरों में भक्त ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं. बता दें कि 27 जुलाई को सावन का चतुर्थ सोमवार था और इस मौके पर बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित बाबा गरीब नाथ मंदिर में शिवलिंग को 51,000 पान के पत्तों और 101 किलो सब्जियों और फलों के साथ सजाया गया.

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा मंदिर के शिवलिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं. इन तस्वीरों में पुजारी शिवलिंग को पान के पत्तों और 101 किलो सब्जियों से सजाते हुए नजर आ रहे हैं.

Bihar: 'Shivalinga' at Baba Garib Nath Temple in Muzaffarpur was decorated with 51,000 betel leaves, 101 kgs of vegetables and fruits on the fourth Monday of 'sawan' month yesterday. pic.twitter.com/sJUxfoAo7C