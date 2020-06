Video: आज से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए देहरादून के माता वैष्णो देवी योग गुफा मंदिर के कपाट, की गई पूजा अर्चना

आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा Unlock1 के दौरान 8 जून से प्राथनास्थल और मॉल्स को खोले जाने की अनुमति दे दी थी. इसके बाद कई राज्यों में आज से प्राथनास्थल खोल दिए गए हैं. उत्तराखंड सरकार (Uttrakhand Government) ने मंदिरों को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खोले जाने के अनुमति दी गई है.

#WATCH Uttarakhand: Prayers being offered at Mata Vaishno Devi Gufa Yog Mandir in Dehradun.



Uttarakhand Govt has allowed opening of places of worship from today from 7 am to 7pm outside containment zones. However, pilgrims from places outside the state are not allowed. pic.twitter.com/5YfeQEjrFM