Home Remedies For Uric Acid: गठिया के मरीज इन 6 घरेलू उपायों से घटा सकते हैं यूरिक एसिड, जोड़ों का दर्द भी होगा गायब!

कई लोग को नहीं पता होता है कि गठिया में क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat In Arthritis) इस वजह से परेशानी ज्यादा बढ़ने लगती है. आपको बता दें कि आपके किचन में ही गठिया के घरेलू उपाय (Home Remedies For Arthritis) हैं. जिनको इस्तेमाल कर आप यूरिक एसिड को घटा सकते हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें? तो यहां कुछ नेचुरल उपाय बताए गए हैं जिनका सेवन कर आप यूरिक एसिड को मैनेज कर सकते हैं.

How To Reduce Uric Acid: लहसुन का सेवन कर और इसके तेल की मालिश कर काफी फायदा मिल सकता है How To Reduce Uric Acid: लहसुन का सेवन कर और इसके तेल की मालिश कर काफी फायदा मिल सकता है

अर्थराइटिस में यूरिक एसिड घटाने के घरेलू उपाय | Home Remedies To Reduce Uric Acid In Arthritis

1. लहसुन काफी फायदेमंद

गठिया के मरीजों के लिए लहसुन एक कारगर उपाय साबित हो सकती है. लहसुन शरीर से यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद कर सकती है. गठिया के ‌इलाज में लहसुन सबसे जाना-माना और लाभकारी उपाय है. इसको रोजाना लेने से गठिया में आराम मिल सकता है. कच्चे लहसुन की तीन से चार कलियां सुबह खाली पेट सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. इसे खाने के लिए आप सेंधा नमक, जीरा, हींग, काली मिर्च और सौंठ और शहद को इसमें मिल सकते हैं.

2. अदरक भी है रामबाण

गठिया में अदरक जोड़ों की सूजन को कम कर दर्द से राहत दिलाने में मददगार हो सकता है. अदरक में भी लहसुन की तरह ही एंटी ऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया में आराम दिला सकते हैं. इसके साथ ही अदरक का सेवन करने से यूरिक एसिड को भी कम किया जा सकता है. गठिया में दर्द वाली जगह अदरक का तेल लगाने से भी आराम मिल सकती है.

3. अजवाइन है लाभकारी

अजवाइन ही एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. यह न सिर्फ पेट के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है बल्कि इसका सेवन गठिया में भी लाभकारी हो सकता है. अगर आप रोजाना अजवाइन के पानी का सेवन करते हैं तो आपको यूरिक एसिड से भी राहत मिल सकती है. रातभर अजवाइन को पानी में भिगोकर रखें और अगले इस पानी का सेवन करें. इसके अलावा अजवाइन कई परेशानियों से राहत दिलाने में आपकी मदद कर सकता है.

How To Reduce Uric Acid: अजवाइन को भिगोकर इसके पानी का सेवन भी यूरिक एसिड को कर सकता है How To Reduce Uric Acid: अजवाइन को भिगोकर इसके पानी का सेवन भी यूरिक एसिड को कर सकता है

4. ये ऑयल भी है असरदार

गठिया में सबसे बड़ी समस्या जोड़ों में दर्द और सूजन है. ऐसे में कुछ तेल हैं जो इससे राहत दिला सकते हैं. सूजन और गठिया के दर्द से राहत दिलाने में सरसों के तेल कारगर साबित हो सकता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले सरसों के तेल में लहसुन की कुछ कलियां डालकर उबालें फिर गुनगिना लगाएं. इससे जोड़ों में दर्द और सूजन से राहत मिल सकती है.

5. खूप पानी पिएं

यूरिक एसिड को शरीर से कम करने के लिए आपको खूब पानी पीने की जरूरत है. अगर आप हाइड्रेट नहीं रहते हैं तो गठिया में समस्या बढ़ सकती है. यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में संतुलित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं. अगर आपको बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं आपको इससे गठिया में आराम मिल सकता है.

6. फाइबर का सेवन करें

फाइबर का सेवन कर भी यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है, जिन चीजों में ज्यादा से ज्यादा फाइबर की मात्रा होती है उन्हें डाइट में शामिल करें. इससे यूरिक एसिड को घटाने में काफी हद तक मदद मिल सकती है. हाई फायबर फूड जैसे ओटमील, दलिया, बींस, ब्राउन राइस खाने से यूरिक एसिड की ज्यादातर मात्रा एब्जॉर्ब हो जाती है और इससे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल को कम करने में मदद मिल सकती है.

Home Remedies For Uric Acid: गठिया के रोगी भरपूर मात्रा में फाइबर का सेवन

7. लहसुन का तेल

लहसुन का एक उपाय हमने ऊपर बताया है कि आप कच्चा भी खा सकते हैं. इसके साथ ही आप लहसुन का तेल बनाकर प्रभावित जगह पर इसकी मालिश भी कर सकते हैं. लहसुन का तेल गर्म करके इसमें प्याज का रस डालें और जोड़ों पर मलें. इसके बाद इसे प्लास्टिक के कवर से ढककर गर्म तौलिया लपेटें. हर रोज रात को बिस्तर में जाने से पहले ये काम करें आपको आराम मिल सकता है.

8. एलोवेरा

एलोवेरा के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. यह आपको गठिया में भी आराम दिला सकता है. एलोवेरा स्किन के लिए काफी प्रसिद्ध है. गठिया में इसका इस्तेमाल करने के लिए एलोवेरा के पत्‍ते को काटकर उसका जेल दर्द होने वाली जगह पर लगाएं. बाजार में मिलने वाला एलोविरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप घर पर बनाएं तो ये नेचुरल भी होगा और विश्वास लायक भी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.