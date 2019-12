Back Pain: हल्के में न लें कमर का दर्द, ये होते हैं कारण और लक्षण, ऐसे करें बचाव, जल्द मिलेगा आराम!

खास बातें कमर दर्द के हो सकते हैं कई कारण. गलत तरीके से उठने-बैठने से हो सकता है कमर दर्द. जानें कमर दर्द से कैसे पाएं राहत.

Back Pain: कमर के दर्द से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं. कमर दर्द के कारण (Causes Of Back Pain) कई हो सकते हैं. खासकर हमारी दिनचर्या इसका एक अहंम कारण हो सकती है. कई लोग पीठ के दर्द (Back Pain) को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिससे उन्हें कई नुकसान उठाने पड़ते हैं. पीठ दर्द या तो उन लोगों को होता है जो दिनभर काम करते रहते हैं या उन लोगों को जो दिनभर कुर्सी में बैठे रहते हैं. महिलाओं में सर्जिकल डिलिवरी (Surgical Delivery) के कारण कमर दर्द की ज्यादा शिकायत रहती है. गलत तरीके से सोना या उठना-बैठना भी इसका एक कारण हो सकता है. महिलाओं को आमतौर पर ऊंची हील की सैंडल पहनने से भी कमर दर्द होने लगता है. पीठ के दर्द के लक्षणों (Symptoms Of Back Pain) में पीछे या कूल्हों के आसपास दर्द, बैठने, खड़े होने या सोने के लिए आरामदायक स्थिति न मिल पाना जैसी समस्‍याएं होती है. कई लोग पीठ दर्द के लिए व्यायाम (Exercise For Back Pain) के बारे में सवाल करते हैं.

Back Pain Exercise: कमर दर्द से राहत दिलाएंगी ये 5 एक्सरसाइज! जानें और क्या हैं फायदे

अगर आप अक्सर पीठ, कमर और कंधों के दर्द से परेशान रहते हैं, यहां हम कुछ कमर दर्द से बचाव के तरीके बता रहे हैं जिन्हें आजमाकर आप राहत पा सकते हैं. यह जानना काफी जरूरी है कि पीठ दर्द या कमर दर्द का कारण (Cause Back Pain) क्या है. साथ ही इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है. कमर दर्द से राहत पाने के घरेलू उपचार भी हो सकते हैं...

1. क्यों होता है कमर दर्द

कमर दर्द के सामान्य कारणों में शामिल है मांसपेशियों का खिंचाव, मांसपेशी में ऐंठन और कई कारण होते हैं. ऐसा काम जो ज्यादा देर तक एक ही अवस्था में बैठकर करना पड़े या जिसमें हाथों का ज्यादा प्रयोग हो वे कमर दर्द की वजह बन सकते हैं. शरीर में मेटाबोलिक रसायनों की कमी कमर दर्द की तकलीफ दे सकती है. गलत तरीके से उठना, बैठना, चलना-फिरना, टीबी, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और रोजाना व्यायाम न करना भी इसके कारण हैं.

Back Pain: एक ही जगह पर ज्यादा देर बैठने से भी कमर दर्द हो सकता है

2. कमर दर्द के लक्षण

कमर दर्द के लक्षण को पहचानना जरूरी है. कमर दर्द की स्थिति में शरीर का तापमान बढ़ जाता है. पीठ पर सूजन, तेज और हर वक्त दर्द, ज्यादा देर तक बैठे रहने से या खड़े रहने से दर्द का और बिगड़ जाना, पीठ और कूल्हों के आसपास सुन्न महसूस होना और कुछ मामलों में दर्द का पैरों और घुटनों तक फैलना शामिल हैं.

3. कमर दर्द से बचाव के तरीके

- शारीरिक स्थिति में सुधार कर और शारीरिक अभ्यास कर कमर दर्द से बचा जा सकता है.

- ध्यान रखना होगा कि लंबे समय तक एक ही स्थिति में अधिक देर तक न बैठें.

- बहुत अधिक देर तक बैठना जरूरी हो तो थोड़ी-थोड़ी देर में उठें.

- झटके से न तो बैठें और न ही उठें.

- इस तरह से बैठे ताकि रीढ़ को सहारा मिले.

- रोजाना एक घंटा वर्कआउट जरूर करें.

- खाने में पौष्टिक आहार लें.

- हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट, दूध और दही का सेवन करें.

- साथ ही कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ लें.

- बाहरी खाना, जंक फूड, तैलीय खाना, चीनी का सेवन न करें.

Back Pain: रोजाना एक्सरसाइज करने से कमर दर्द से मिल सकती है राहत



पीठ या कमर दर्द से आराम दिलाने वाले योग और एक्सरसाइज करें, लेकिन ध्यान रहे कि आप इन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद विशेषज्ञों की देखरेख में ही करें. आप जब भी बैठें या सोएं, तो अपनी पीठ को किसी तकिये या बैक रेस्ट से सपोर्ट दें. कई बार दर्द की स्थिति में इसकी गंभीरता का पता लगाने के लिए एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, डिस्कोग्राफी, फैसेट आथ्रोग्राम जैसी जांच करा सकते हैं. कौन-सी नस पर अधिक दबाव पड़ रहा है इसकी जानकारी एमआरआई से मिल जाती है और इस जांच रिपोर्ट को सबसे उपयोगी माना जाता है.

कमर दर्द रोकने के घरेलू उपचार

- अपनी स्थिति के अनुसार ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां जारी रखें.

- हालांकि उन कामों से बचें जो दर्द बढ़ा रहा है.

- कई बार ओवर द काउंटर पैन किलर्स और गर्म सिकाई या बर्फ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है.

- रोग की शुरुआती अवस्था में दवाओं, इलेक्ट्रिक स्टिम्यूलेशन, मेन्युअल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, लेजर थेरेपी दर्द और जकड़न कम करने में मदद मिल सकती है.

- ट्रैक्शन और लम्बर बेल्ट लगाने से भी आराम मिल सकता है.

