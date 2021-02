Bad Combination With Milk: दूध के साथ कभी न खाएं मूंगफली, अंडा, खमीर और ये 12 चीजें, सेहत के लिए है नुकसानदायक

Wrong Combination With Milk: दूध पीने का सबसे अच्छा समय रात में सोने से पहले है.

खास बातें आयुर्वेद दूध के साथ कई फूड्स को शामिल न करने की सलाह देता है.

दूध के साथ गलत संयोजन नुकसानदायक हो सकता है.

दूध के साथ खराब फूड कॉम्बिनेसन से पाचन प्रक्रिया कमजोर हो जाती है.

Food That Not Eat With Milk: हम अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि कब क्या खाएं? दूध पीने का सही समय क्या है? या दूध पीने का बेस्ट तरीका क्या है? लेकिन एक बहुत बड़ा कारक जिसे हममें से ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं वह है सही फूड कॉम्बिनेशन. दूध को संपूर्ण भोजन माना जाता है, हम सभी को अपने पसंदीदा कुकीज, फल और कभी-कभी उचित भोजन के साथ भी दूध पीना पसंद हो सकता है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद की माने तो दूध के साथ गलत संयोजन नुकसानदायक हो सकता है. बहुत से लोगों के दूध और केले एक साथ होते हैं और इसे भोजन मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद इस संयोजन को प्रतिबंधित करता है. इससे या तो पाचन प्रक्रिया कमजोर हो जाती है या पेट की समस्याएं हो सकती हैं. इससे अमा (टॉक्सिन्स) का निर्माण होता है जो सभी बीमारियों का आधार है. दूध एक ऐसा पौष्टिक भोजन है जो तब तक बहुत पौष्टिक होता है जब तक आप इसे असंगत वस्तुओं के साथ नहीं मिलाते हैं. नीचे ऐसे फूड्स के बारे में बताया गया है जो आपको दूध के साथ नहीं खाने चाहिए.

इन फूड्स को दूध के साथ बिल्कुल न खाएं | Do Not Eat These Foods With Milk At All