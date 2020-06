Foods For Diabetes: डायबिटीज रोगी आज से ही खाएं ये 6 कमाल के फूड्स, आसानी से कंट्रोल होगा ब्लड शुगर लेवल!

Whole Grains For Diabetics: ये 4 साबुत अनाज टाइप 2 डायबिटीज के लिए हैं असरदार, ब्लड शुगर लेवल को रखते हैं कंट्रोल!

कई लोगों का सवाल होता है कि डायबिटीज में क्या खाना चाहिए (What To Eat In Diabetes). या डायबिटीज में क्या खाएं? हम यहां आपको डायबिटीज रोगियों के लिए फूड्स लिस्ट (Food List For Diabetics) के बारे में बता रहे हैं जिन्हें डायबिटीज रोगियों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. आप जानते ही हैं कि अनियमित खानपान और गलत चीजों का सेवन करने से डायबिटीज (Diabetes) कई स्वास्थ्य मुद्दों का कारण बन सकता है.

डायबिटीज में खानपान का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है. अगर आपने एक हेल्दी लाइस्टाइल के साथ तालमेल बिठा लिया तो आप डायबिटीज से जंग जीत सकते हैं. साथ ही ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को भी कंट्रोल में रख सकते हैं.

डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं ये फूड्स | These Foods Keep Blood Sugar Level Under Control In Diabetes

1. ब्रोकली (Broccoli)

ब्रोकली के वैसे तो कई फायदे हैं लेकिन डायबिटीज रोगियों के लिए ब्रोकली काफी फायदेमंद हो सकती हैं. ब्रोकली को डाइट में शामिल कर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है. ब्रोकली में मैग्नीशियम और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है. ब्रोकली के सेवन से डायबिटीज मरीजों का इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल किया जा सकता है.

Best Food For Diabetes: ब्रोकली ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकती है. Best Food For Diabetes: ब्रोकली ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकती है.

2. अलसी के बीज (Flaxseed)

अलसी का सेवन करने से कई परेशानियों से निजात पाई जा सकती है. अलसी डायबिटीज के जोखिमों को कम करने काफी फायदेमंद हो सकती है. अलसी में काफी मात्रा में फाइबर होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए काफी जरूरी होता है. अलसी का सेवन करने के भी कई तरीके हैं. आप असली के बीजों को पानी या दूध में भिगोकर सेवन कर सकते हैं.

3. लहसुन (Garlic)

लहसुन में कई एंटिऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेट्री गुए होते हैं जो डायबिटीज में भी फायदेमंद हो सकते हैं. लहसुन में ब्लड शुगर कम करने, इन्फ्लेमेशन कम करने के गुण पाए जाते हैं. अपने खाने में लहसुन का इस्तेमाल जरूर करें. डायबिटीज डाइट में लहसुन को शामिल कर आसानी से ब्लड शुगर लेवल को मैनेज किया जा सकता है.

Best Food For Diabetes: लहसुन का सेवन कर डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हैं. Best Food For Diabetes: लहसुन का सेवन कर डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हैं.

4. ड्राई फ्रूट्स (Dry Fruits)

डाईफ्रूट्स में आप बादाम, पिस्ता और काजू को शामिल कर सकते हैं. जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में असरदार हो सकते हैं. ड्राईफ्रूट्स न सिर्फ हेल्दी स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं बल्कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी रामबाण साबित हो सकते हैं. रोजाना नट्स का सेवन कर खुद को हेल्दी रखें और डायबिटीज से बचाव करें.

5. दही (Curd)

कई शोधों में सामने आया है कि दही डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकती है. प्रोबायोटिक दही (सामान्य दही के मुकाबले इस दही में बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती है) लिपिड लेवल कम करने में मदद करती है जो डायबिटीज के मरीजो के लिए दिल की बीमारी का खतरा पैदा कर सकता है. रोजाना दही को डाइट में शामिल करें.

6. सेब का सिरका (Apple Vinegar)

अगर रोजाना सेब के सिरके का इस्तेमाल करते हैं तो आप काफी हद तक डायबिटीज को कंट्रोल में करने में कामयाब हो सकते हैं. सेब का सिरका डायबिटीज में काफी फायदेमंद हो सकता है. इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन दोनों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.