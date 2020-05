Chest Infection से राहत पाने के लिए कारगर हैं ये घरेलू उपाय, जानें चेस्ट इंफेक्शन के लक्षण, कारण और बचाव के तरीके!

Chest Infection: चेस्ट इंफेक्शन से बचाव के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं.

Home Remedies For Chest Infection: छाती में इंफेक्शन होने से हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है. सांस में लेने में भी दिक्कत होती है. चेस्ट इंफेक्शन (Chest Infection) एक प्रकार का सांस से संबंधित संक्रमण है जिसका प्रभाव श्‍वसन मार्ग के निचले हिस्‍से पर पड़ता है. चेस्ट इंफेक्शन के लक्षण (Chest Infection Symptoms) कई होते हैं. श्‍वसन मार्ग के निचले हिस्‍से में श्‍वास नली, और फेफड़े आते हैं. चेस्ट इंफेक्शन के कारण (Causes Of Chest Infection) आपको कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं. चेस्ट इंफेक्शन के प्रकार (Types Of Chest Infections) की बात करें तो यह दो तरह के होते हैं पहला निमोनिया और दूसरा ब्रोंकाइटिस.