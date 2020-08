Constipation Home Remedies: कब्ज बनती है कई समस्याओं का कारण, अपच से राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय!

Food To Eat In Indigestion: अपच की समस्या को दूर कर कब्ज से तुरंत राहत दिलाते हैं ये 5 फूड्स! आज से ही डाइट में करें शामिल

रात को खाना खाने के बाद सीधे सो जाना, तला-भुना ज्यादा खाना भी कब्ज का कारण (Cuases Of Constipation) बन सकता है. कब्ज होने पर बिना कुछ खाए भी पेट भारी लगता है. कभी पेट फूल जाता है और गैस (Gas) भी बनने लगती है. कब्ज से राहत पाने के उपाय (Ways To Get Relief From Constipation) के तौर पर आप कुछ कारगर तरीके अपना सकते हैं. यहां बताए गए उपायों को इस्तेमाल कर आप अपच की समस्या से भी राहत पा सकते हैं. इन 5 चीजों को अपच के घरेलू उपाय के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

कब्ज और अपच के लिए कमाल हैं ये घरेलू उपाय | These Home Remedies Are Amazing For Constipation And Indigestion

1. सुबह जीरे और अजवाइन का पानी

जीरा और अजवाइन कब्ज के लिए कारगर माने जाते हैं. अगर आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट जीरा और अजवाइन का पानी पिएंगे तो आपको कब्ज के साथ-साथ अपच की समस्या से भी राहत मिल सकती है. जीरे औऱ अजवाइन का पानी पीने से आपकी एसिडिटी की समस्या का भी समाधान हो सकता है. इस पानी को पीने से आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है और और वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

Constipation Home Remedies: कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए यह ड्रिंक कारगर साबित हो सकती है Constipation Home Remedies: कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए यह ड्रिंक कारगर साबित हो सकती है

2. इमली

इमली का खट्टा-मीठा स्वाद कई लोगों को काफी पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना खाने के बाद इमली का सेवन करने से आपको कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है. इमली में एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं, इसलिए कब्ज की समस्या में कारगर हो सकती है. आप इमली का सेवन गुड़ और इमली की चटनी बनाकर कर सकते हैं. इसका आपका पेट साफ हो सकता है और अपच की भी समस्या दूर हो सकती है.

3. अजवाइन और त्रिफला

यह दोनों आयुर्वेदिकन जड़ी-बूटियां पेट के स्वास्थ्य के लिए रामबाण मानी जाती हैं. अगर आप कब्ज से राहत दिलाना चाहते हैं तो अजवाइन, त्रिफला और सेंधा नमक मिलाकर इसे पीस लें और उसका चूर्ण बना लें. रोजाना इस चूर्ण का गुनगुने पानी के साथ सेवन करें आपको कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है. अजवाइन औऱ त्रिफला का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमदं माना जाता है.

4. केला खाएं

पाचन को बेहतर रखने के लिए आप केले का सेवन कर सकते हैं. ऐसे कई फल हैं जो जल्दी पच जाते हैं. तो ऐसे फल खाएं जिन्हें पचाना आसान हो. इस बात का भी ध्यान रखें के दिन के दो भोजनकालों के बीच आप फल खाएं. आप केले खा सकते हैं. इस बात का ध्यान रखें कि आप पका हुआ केला खाएं, क्योंकि यह कब्ज को दूर करने में फायदेमंद होता है. कच्चा केला कब्ज को बढ़ा सकता है.

Constipation Home Remedies: रोजाना पका हुआ केला खाने से भी कब्ज से राहत मिल सकती है Constipation Home Remedies: रोजाना पका हुआ केला खाने से भी कब्ज से राहत मिल सकती है

5. सेब

सेब फाइबर से भरपूर होता है. जो भी चीजें फाइबर का स्रोत होती हैं वह आपको निसंदेह कब्ज की समस्या से राहत दिला सकती हैं. रोजाना एक सेब खाने से आपको कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है और पाचन को भी बढ़ावा मिल सकता है. रोज सुबह उठते ही एक सेब जरूर खाएं. सेब आपको कई और परेशानियों से बचाने में भी मददगार माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.