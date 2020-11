Cough And Cold Diet: सर्दी-खांसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? ये 7 फूड्स दिलाते हैं खांसी-जुकाम से छुटकारा!

Cough And Cold Diet: सर्दी-खांसी में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहे करना चाहिए, यहां जानें

खास बातें सर्दी-खांसी में खानपान का खास ध्यान रखना जरूरी होता है.

सर्दियों में सर्दी-खांसी की समस्या में कभी न खाएं ये फूड्स.

यहां जानें सर्दी-खांसी से छुटकारा पाने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं.

Food To Eat And Avoid In Cold And Cough: सर्दियों में सबसे आम समस्या है सर्दी-खांसी. कई लोग नहीं जानते हैं कि सर्दी-जुकाम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? (What To Eat To Avoid In Cough And Cold) इसी वजह से खांसी-जुकाम की समस्या जल्दी ठीक नहीं होती है बल्कि और भी अधिक बढ़ जाती है. जो लोग इससे जागरूक नहीं है, वे सबसे पहले खांसी-जुकाम की दवा (Cough-Cold Medicine) तलाशते हैं. खांसी में क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat In Cough) अगर ये पता हो तो इससे काफी हद तक बचाव किया जा सकता है. इसके साथ ही सबसे अहम है कि आपको ये पता हो कि खांसी में क्या खाना चाहिए? (What To Eat In A Cough). खांसी-जुकाम एक बहुत आम समस्या है. मौसम बड़ी तेजी से बदला है. हमारा शरीर एकदम से बदले मौसम में एडजस्ट नहीं कर पाता इसलिए हमें सर्दी-खासी (Cold And Cough) जैसी समस्याएं हो जाती हैं. खांसी के बारे में कहा जाता है कि यह अपने आपमें कोई रोग नहीं है, बल्कि दूसरे रोग का लक्षण होता है. खांसी से छुटकारा पाने के तरीके कई हैं.