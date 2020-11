Winter Diabetes Diet: सर्दियों में ये 5 फल हैं ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अचूक उपाय, डाइट में करें शामिल!

कई लोग सवाल करते हैं कि डायबिटीज में कौन से फल खाने चाहिए? (Which Fruits Should Be Eaten In Diabetes) इसका जवाब आपको सर्दियों में सटीक मिल सकता है, क्योंकि सर्दियों में डायबिटीज फ्रेंडली कई फल होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से इन फलों का सेवन करना बहुत अच्छा होगा.

डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये फल | Eat These Fruits To Control Blood Sugar Level In Diabetes

1. अमरूद

अमरूद डाइटरी फाइबर से भरे होते हैं. फाइबर को पचने और टूटने में लंबा समय लगता है, जो बदले में रक्तप्रवाह में शर्करा की धीमी गति को सुनिश्चित करके रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है. इसमें बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होता है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की एक सापेक्ष रैंकिंग है, जिसके अनुसार वे रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करते हैं.

Fruits For Diabetics: अमरूद ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कमाल हो सकता है

2. संतरे

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने खट्टे फलों जैसे संतरे और चूने को कुछ 'डायबिटिक सुपरफूड्स' के रूप में सूचीबद्ध किया है. संतरे भी फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं के अनुसार, उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

3. कीवी

कीवी विटामिन सी के साथ पैक किया जाता है और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है, जिससे मुक्त कण सूजन पैदा करते हैं. कीवी डायटरी फाइबर का भी एक अच्छा स्रोत है. आप इसे कच्चा खा सकते हैं या अन्य कम चीनी वाले फलों और सब्जियों के साथ सलाद में मिला सकते हैं.

Fruits For Diabetics: डायबिटीज में कीवी भी काफी फायदेमंद हो सकता है Fruits For Diabetics: डायबिटीज में कीवी भी काफी फायदेमंद हो सकता है

4. सेब

डीके पब्लिशिंग हाउस की पुस्तक 'हीलिंग फूड्स' के अनुसार, सेब में फ्रुक्टोज (फलों में पाई जाने वाली एक प्रकार की चीनी) और एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनोल्स चयापचय संतुलन में सुधार करते हैं और उस दर को धीमा कर देते हैं जिस पर चीनी शरीर में अवशोषित हो जाती है. यह सेब को मधुमेह रोगियों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है.

5. नाशपाती

कुरकुरे और स्वादिष्ट नाशपाती भी एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं. नाशपाती के जूस की तुलना में इसको कच्चा खाना सबसे अच्छा है. क्योंकि इससे रक्त शर्करा के स्तर में तत्काल स्पाइक हो सकता है. सर्दियों में नाशपाती का सेवन काफी फायदेमंद हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.