Guava For Diabetes: अमरूद और इसकी पत्तियां ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हैं कमाल! जानें कैसे करें सेवन

जब भी डायबिटीज के लिए फ्रूट्स (Fruits For Diabetes) की बात आती है तो अमरूद का नाम उस लिस्ट में टॉप पर होता है. शरीर में इंसुलिन (Insulin) की मात्रा भी असंतुलित होने से भी डायबिटीज का खतरा रहता है. कई लोग सवाल करते हैं कि शुगर में कौन सी चीज खानी चाहिए? डायबिटीज रोगियों का सवाल होता है कि शुगर में कौन से फल खान चाहिए? (Which Fruits Should Be Eaten In Sugar). फाइबर शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है. ऐसे में हमें उन विकल्पों को तलाशना चाहिए जो फाइबर से भरपूर हों.

डायबिटीज रोगियों के लिए अमरूद के फायदे (Guava Benefits For Diabetes) कमाल के हैं. न सिर्फ इसका फल बल्कि ब्लड शुगर लेवल के लिए मजरूद की पत्तियां (Guava Leaves For Blood Sugar Level) भी असरदार हो सकती हैं. यहां जानें अमरूद का फल और अमरूद की पत्तियां कैसे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकती हैं.

सर्दियों में क्यों खाना चाहिए अमरूद | Why Should You Eat Guava In Winter

अमरूद एक विंटर फ्रूट है. ठंड के मौसम में अमरूद खूब मिलता है. अमरूद के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. न सिर्फ अमरूद का फल बल्कि इसकी पत्तियां भी कई फायदों से भरी होती हैं. अमरूद और इसकी पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटैशियम और विटामिन्स जैसे विटामिन-सी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं. माना गया है कि संतरे के मुकाबले अमरूद में चार गुना अधि‍क विटामिन सी होता है.

Guava Benefits In Diabetes: अमरूद में काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो डायबिटीज में काफी जरूरी है

डायबिटीज में कैसे फायदेमंद है अमरूद? | How Is Guava Beneficial In Diabetes

सर्दियों में सुपरफूड कहे जाने वाले अमरूद और इसकी पत्‍तियां दोनों ही डायबिटीज में फायदेमंद माने जाते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट डायबिटीज से परेशान लोगों को सुबह खाली पेट अमरूद खाने की सलाह देते हैं. अमरूद में पाए जाने वाले तत्व ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. इसके साथ ही सुबह अमरूद के पत्‍तों की चाय भी ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए कमाल हो सकती है.

- डायबिटीज रोगियों को अमरूद रोजाना खाना चाहिए. इससे ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो शरीर में शर्करा के पाचन में सहायक होता है और इंसुलिन को भी बढ़ावा देता है.

- अमरूद और इसकी पत्तियों में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) होता है, जो आसानी से पचता है, लेकिन धीरे-धीरे अवशोषित होता है. इस कारण ग्लूकोज लेवल में तेजी से वृद्धि नहीं होती है. इससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

- अमरूद अल्फा-ग्लूकोसिडेस नामक एंजाइम के कार्य को कम करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज को भोजन में परिवर्तित करता है. इससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में रहता है.

- अमरूद कैलोरी में भी कम होता है, जिससे यह वजन को भी कंट्रोल में रखता है. हाई पोटैशियम और लो सोडियम होने के कारण अमरूद और शरीर में ब्लड शुगर को मैनेज करने में मददगार माना जाता है.

- अमरूद में भी खूब फाइबर होता है. इससे कब्ज से भी लड़ने में मदद मिलती है. डायबिटीज के मरीजों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है. यह एक बढ़िया स्नैक्स साबित हो सकता है.

- अमरूद में विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में होता है. जिसे त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. विटामिन ए, फॉलेट, पोटैशियम भी अमरूद में खूब पाया जाता है. यह हारमोन इंबैलेंस के लिए एक अच्छा फल है. डायबिटीज और दिल के रोगियों के लिए अमरूद एक शानदार देसी नुस्खा है.

डायबिटीज रोगी इस तरीके से करें अमरूद का सेवन

कई हेल्थ एक्सपर्ट डायबिटीज रोगियों को रोजाना सुबह खाली पेट अमरूद का सेवन करने की सलाह देते हैं. क्योंकि सुबह शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी डाइट लेना जरूरी होता है. हर रोज सुबह एक फल खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ पाचन की समस्याओं से भी राहत मिल सकती है.

Guava Benefits In Diabetes: डायबिटीज रोगियों के लिए अमरूद किसी रामबाण उपाय से कम नहीं है

जानें कैसे बनाएं अमरूद की पत्तियों की चाय | How To Make Tea From Guava Leaves

अमरूद के 5-6 पत्ते को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. इसके बाद करीब 1 लीटर पानी में इन पत्तों को डालकर 10 मिनट तक उबालें और फिर पानी छानकर एक गिलास में डालें. आप स्वीटनर के रूप इसमें हल्का-सा शहद मिला सकते हैं. आपकी चाय तैयार है.

अमरूद के शानदार स्वास्थ्य लाभ | Great Health Benefits Of Guava

1. कब्ज को दूर करता है

अन्य फलों की तुलना में अमरूद में अच्छी मात्रा में अच्छे आहार फाइबर होते हैं. इसकी फाइबर की मात्रा इसे पाचन स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक फायदेमंद बनाती है. यह मल त्याग में भी मदद करता है. यह आपके कब्ज की समस्या से परेशान लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

2. पाचन को रखता है दुरुस्थ

इस चाय में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल एजेंट पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं, जिससे फूड प्वाइजनिंग, कब्ज, उल्टी और मतली जैसी समस्याएं दूर रहती हैं. अमरूद में काफी मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

3. मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद

अमरुद विटामिन सी से भरपूर होता है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में कारगर माना जाता है. विटामिन सी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ावा देने में मदद करता है जो आपके शरीर को सामान्य संक्रमण और रोगजनकों से लड़ने के लिए तैयार करता है. साथ ही विटामिन सी अच्छी आंखों की रोशनी के लिए भी जिम्मेदार होता है.

4. वजन घटाने में लाभकारी

अमरूद का सेवन कर आसानी से वजन कम करने में मदद मिल सकती है. अमरूद के पत्ते से बनी चाय स्टार्च को शुगर में बदलने की प्रक्रिया को रोकते हैं, जिससे वजन घटाने में काफी मदद मिल सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.