Diabetes Control Tips: उम्रदराज लोग कैसे करें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल? एक्सपर्ट से जानें कमाल के टिप्स!

Diabetes: अनियंत्रित रक्त शर्करा का स्तर कई जटिलताओं को जन्म दे सकता है

खास बातें अनकंट्रोल छोड़ने पर डायबिटीज शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है

नियमित व्यायाम डायबिटीज को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

बुजुर्गों में ब्लड शुगर लेवल को हेल्दी बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

How To Control Diabetes In Elderly: डायबिटीज मैनेजमेंट एक जीवन भर की प्रक्रिया है. इसमें इस पुरानी स्थिति से जुड़े दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हेल्दी डाइट, जीवन शैली और दवा का संयोजन शामिल है. बुजुर्गों में, लंबे समय से चली आ रही डायबिटीज को प्रभावी ढंग से मैनेज करने (Manage Diabetes Effectively) के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है. साथ ही, इस उम्र में शारीरिक गतिविधियों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को कंट्रोल करना कठिन हो जाता है. मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार बुजुर्ग भी प्रतिबंधित आहार खाते हैं. रोगी की वर्तमान स्थिति और पूर्व स्वास्थ्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों को इंसुलिन (Insulin) और अन्य दवाओं के उपयोग के बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है. यहां एक्सपर्ट से जानें कि आपको बुजुर्गों में डायबिटीज मैनेजमेंट कैसे करें? (How To Manage Diabetes) और हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने के लिए लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए...

बुजुर्गों में डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में जानें सबकुछ | Learn Everything About Diabetes Management In The Elderly