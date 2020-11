Drink For Indigestion: अपच की वजह से हो रही है पेट दर्द और कब्ज की समस्या, तो रोजाना इस कारगर घरेलू ड्रिंक का करें सेवन!

Fennel Drink For indigestion: सौंफ का पानी पेट की कई समस्याओं को दूर कर सकता है

खास बातें अपच और कब्ज को दूर करने के लिए ये है कारगर ड्रिंक.

घर पर आसानी से बनाएं ये खास ड्रिंक और पाएं हेल्दी पाचन.

डायजेशन पावर बढ़ाने के लिए रोजाना पिएं ये कमाल की ड्रिंक.

Drink For Digestion And Constipation: जब भी पेट में समस्या होती है तो सबसे पहले हम घरेलू नुस्खों (Home Remedies) की तरफ रुख करते हैं. अपच की समस्या (Indigestion Problems) पेट की कई और परेशानियों को जन्म दे सकती है. अगर आप अपच को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह पेट दर्द और कब्ज (Stomach Pain And Constipation) का कारण बन सकता है. किचन में सामान्य तौर पर रखी सौंफ हेल्दी पाचन के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है आपको बस सौंफ की ड्रिंक (Fennel Drink) तैयार करनी है और दिन में 3 से 4 बार सेवन करना है. अपच के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Indigestion) किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होते हैं. आयुर्वेद में कई ऐसी चीजें हैं जो बेहतर पाचन के लिए अच्छी मानी जाती हैं. अपच से छुटकारा पाने के तरीके कई हैं, लेकिन बिना साइडइफेक्ट और ज्यादा मेहनत के नेचुरल तरीके से पेट की समस्याओं से निजात (Get Rid Of Stomach Problems) मिल सकती है.