High Blood Pressure Diet: हाई ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों को कभी नहीं खाने चाहिए ये 7 फूड्स, आज से ही शुरू करें परहेज!

Foods To Avoid High Blood Pressure: आहार आपके रक्तचाप पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है. नमकीन और शुगर से भरपूर खाद्य पदार्थ, और संतृप्त वसा में उच्च खाद्य पदार्थ, रक्तचाप (Blood Pressure) बढ़ा सकते हैं. इनसे बचने से आपको हेल्दी ब्लड प्रेशर (Healthy Blood Pressure) को बनाए रखने में मदद मिल सकती है. अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो कई सारे फल, सब्जियां, प्रोटीन और साबुत अनाज आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं. अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat In High Blood Pressure) तो आप सही जगह पर हैं. कई फूड्स हैं जैसे लाल मांस, नमक (सोडियम), पैक्ड पेय जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं. हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें? (How To Control High Blood Pressure) जैसे सवाल कई लोगों को परेशान करते हैं.