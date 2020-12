Foods To Avoid In Bloating: ब्लोटिंग और अपच की समस्या होने पर बिल्कुल भी न खाएं ये 7 फूड्स, बढ़ सकती है परेशानी!

Foods To Avoid In Bloating: पेट फूलने या पेट में सूजन होने पर क्या नहीं खाना चाहिए?

खास बातें ब्लोटिंग और अपच की समस्या अक्सर परेशान करती है.

ऐसे में पेट फूलने की समस्या होने पर न खाएं ये फूड्स.

कुछ फूड्स ब्लोटिंग और अपच को ट्रिगर कर सकते हैं.

Foods To Avoid In Indigestion: पेट की एक आम समस्या जो हममें से ज्यादातर लोग समय-समय पर झेलते रहते हैं, जिससे आपको असहजता, कब्ज (Constipation) और सुस्ती महसूस हो सकती है. पेट फूला (Bloating) हुआ लग रहा है? पता नहीं है कि बेहतर महसूस करने के लिए क्या करना चाहिए? अपच (Indigestion), भोजन, एलर्जी से लेकर लैक्टोज असहिष्णुता और कब्ज तक पेट में सूजन के कारण (Causes Of Bloating) कई हैं, लेकिन समस्या तब और भी बढ़ जाती है जब लोगों को ये नहीं पता होता कि पेट फूलने या पेट में सूजन होने पर क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat In Bloating) ऐसे में हम कुछ ऐसा खा लेते हैं तो पेट की समस्याओं का कारण बनता है. हमारे खाने की आदतें, विशेष रूप से, इस मुद्दे को ट्रिगर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. अपच की समस्या में कुछ फूड्स से परहेज करना चाहिए. ताकि समस्या और न बिगड़े. ब्लोटिंग से राहत पाने के तरीके (Ways To Get Relief From Bloating) कई हो सकते हैं लेकिन सबसे पहले ऐसे फूड्स के बारे में जानना जरूरी है जो इस समस्या को ट्रिगर कर सकते हैं.