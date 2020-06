Fruit For Diabetes: डायबिटीज के मरीज आज से ही खाएं ये 10 फ्रूट्स, कारगर तरीके से मैनेज होगा ब्लड शुगर लेवल!

Best Flour For Diabetes: डायबिटीज में खानी चाहिए इन 5 आटों से बनी रोटी, कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर लेवल!

ऐसे में लोग कई तरह के सवाल करते हैं कि डायबिटीज में क्या खाना चाहिए? (What To Eat In Diabetes) डायबिटीज में कौन से फल खाएं? साथ ही कुछ लोग डायबिटीज के लिए उपाय (Remedies For Diabetes) तलाशते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि डायबिटीज में खाए जाने वाले 12 फूड्स की लिस्ट, जिन्हें डाइट में शामिल कर आप ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हैं.

इस तरीके से खुद पता करें कि कौन सा फल खाएं? | In This Way, Find Out What Fruit To Eat Yourself

डायबिटीज में डाइट को लेकर काफी संशय रहता है कि खासकर फलों को लेकर, कि कौन सा फल खाएं और कौन सा नहीं. अगर आप भी संशय में रहते हैं तो अब आप खुद ही पता कर पाएंगे कि कौन सा फल खा सकते हैं और कौन सा नहीं. जी हां! किसी भी डायबिटिज के मरीज को अगर यह जानना हो कि वह किस फल को खा सकता है और किसे नहीं तो इसके लिए वे उस फल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) चेक कर सकते हैं. जीआई एक ऐसी सूची है, जिसमें फलों को 1 से 100 के बीच रेटिंग दी गई है.

डायबिटीज में लो जीआई वाले फलों को खाने की सलाह दी जाती है. जैसे किसी फल का जी आई 50 है तो इसे मध्ययम या कम जीआई में ही माना जाएगा. जिस फल का जीआई रेट जितना ज्यादा होता है, वह उतनी ही तेजी के साथ ब्लड शुगर बढ़ाता है. ऐसे में अगर आपने फल खाने को लेकर गलती कर दी तो आपका शुगर लेवल गड़बड़ा सकता है. सामान्य तौर पर लो जीआई वाले फूड्स से शुगर को कंज्यूम करने में समय लगता है जिससे ब्लड शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता है.

डायबिटीज में खा सकते हैं ये 12 फ्रूट्स | These 10 Fruits Can Be Eaten In Diabetes

- सेब

- केला

- चेरीज

- एवोकाडो

- मौसमी

- अंगूर

- कीवी

- संतरा

-आड़ू

- नाशपाती

अगर मध्ययम जीआई की बात करें तो पपीता, खरबूज, अनानाश जैसे फल का जीआई मध्यम होता है. आप इनका भी सेवन कर सकते है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.

लो जीआई वाले फ्रूट्स क्यों है फायदेमंद?

लो जीआई वाले फ्रूट्स में काफी मात्रा में फाइबर होता है जो शरीर में शुगर की मात्रा को काफी धीमी गति से इफेक्ट करता है. ऐसे में आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है और शुगर लेवल को मेंटेन रखने में भी मदद मिल जाती है.