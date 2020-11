Healthy Lungs Diet: फेफड़ों को हमेशा हेल्दी और मजबूत रखने के लिए क्या खाएं और क्या न खाएं? आज ही जान लें!

ज्यादातर बॉडी फंक्शन फेफड़ों पर टिका होता है. फेफड़ों को मजबूत करने के लिए फूड्स (Food For Strong Lungs) या स्ट्रॉन्ग फेफड़ों के लिए डाइट (Strong Lungs Diet) लेना काफी ज्यादा जरूरी है. फेफड़ों को मजबूत करने के लिए क्या खाएं? (What To Eat For strengthen Lungs) जैसे सवाल ज्यादातर लोगों के मन में होते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते है कि फेफड़ों को मजबूत करने के उपाय क्या हैं? ऐसे में हर किसी को ये पता होना चाहिए कि हेल्दी फेफड़ों के लिए क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat For Healthy Lungs) और किन चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए.

फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए खाएं ये फूड्स | Eat These Foods To Keep Lungs Healthy

1. हाई फाइबर फूड्स

रसभरी, मटर, दाल, और काली फलियां सभी फाइबर से भरपूर होती हैं. जो आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छे हैं. शोध बताते हैं कि अधिक फाइबर खाने वाले लोगों में फेफड़े की समस्याएं नहीं होती हैं. फेफड़े उन लोगों की तुलना में बेहतर काम करते हैं जो ज्यादा फाइबर नहीं खाते हैं. अन्य फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों में साबुत गेहूं स्पेगेटी, बेक्ड बीन्स, चिया बीज, क्विनोआ, नाशपाती और ब्रोकोली शामिल हैं.

2. कॉफी

कॉफी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है. आपका सुबह का कप आपके फेफड़ों पर एहसान कर सकता है. अनुसंधान नियमित कॉफी और स्वस्थ फेफड़ों के बीच एक संबंध की ओर इशारा करता है. यह कैफीन के कारण हो सकता है, जो एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और पॉलीफेनोल, जो एंटीऑक्सिडेंट का भी उच्च स्रोत है. ये सभी फेफड़ों को हेल्दी रख सकते हैं.

3. साबुत अनाज

साबुत अनाज आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है. इनमें ब्राउन राइस, पूरी-गेहूं की रोटी, पूरे-गेहूं का पास्ता, जई, क्विनोआ और जौ शामिल हैं. न केवल फाइबर में उच्च-अनाज वाले खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें एंटीऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण हैं, बल्कि वे विटामिन ई, सेलेनियम और आवश्यक फैटी एसिड से भरपूर हैं. जो फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं.

4. जामुन

ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे लाल और नीले फल एंथोसायनिन नामक फ्लेवोनॉयड से भरपूर होते हैं. जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट भी है. शोध से पता चलता है कि यह वर्णक आपके फेफड़ों की प्राकृतिक गिरावट को कम कर सकता है. जामुन का सेवन फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसे डाइट में शामिल करें.

5. पत्तेदार हरी सब्जियां

पालक, स्विस चार्ड और अन्य पत्तेदार साग के साथ अपनी प्लेट पर जरूर सजाएं इससे आप फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना कम कर सकते हैं. एक अध्ययन में पाया गया कि हरा साग इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अच्छा है. यह इसलिए हो सकता है क्योंकि वे कैरोटीनॉयड में उच्च हैं, जो एंटीऑक्सिडेंट हैं.

6. दुग्ध उत्पाद

दूध पीना और पनीर, दही और अन्य डेयरी उत्पाद खाने से आपके फेफड़ों के कैंसर की संभावना कम हो सकती है. आपको अस्थमा या फेफड़ों की कोई अन्य समस्या है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन न करें इससे आपके बलगम उत्पादन में कटौती हो सकती है.

हेल्दी और मजबूत फेफड़ों के लिए इन फूड्स से परहेज करें | Avoid These Foods For Healthy And Strong Lungs

1. प्रोसेस्ड मीट

अध्ययन प्रसंस्कृत मांस और खराब फेफड़ों के कार्य के बीच एक लिंक दिखाते हैं. शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रोसेस्ड मीट को संसाधित करने और संरक्षित करने में उपयोग किए जाने वाले नाइट्राइट फेफड़ों में सूजन और तनाव पैदा कर सकते हैं. बेकन, हैम, डेली मांस, और सॉसेज सभी प्रसंस्कृत मांस की श्रेणी में आते हैं.

2. बहुत ज्यादा शराब

शराब पीना आपके लीवर के लिए और आपके फेफड़ों के लिए बुरा है. शराब में सल्फेट्स अस्थमा के लक्षणों को खराब कर सकते हैं, और इथेनॉल आपके फेफड़ों की कोशिकाओं को प्रभावित करता है. अगर आप बहुत अधिक पीते हैं, तो आपको निमोनिया और फेफड़ों की अन्य समस्याएं होने की अधिक संभावना है.

3. बहुत ज्यादा नमक

नमक खाने में थोड़ा स्वाद जोड़ता है, लेकिन फेफड़ों की समस्याओं के लिए बहुत अधिक मुश्किलें खड़ी कर सकता है. जो लोग बहुत अधिक नमक खाते हैं, उनमें दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस होने की संभावना अधिक हो सकती है और एक उच्च-सोडियम आहार अस्थमा के लक्षणों को खराब कर सकता है. नमक का कम सेवन आपके फेफड़ों को बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिल सकती है.

4. सुगन्धित पेय

मीठे शीतल पेय पीने वालों में फेफड़ों की समस्याएं होने की संभावना अधिक हो सकती है. इससे बच्चों में अस्थमा होने की संभावना अधिक हो सकती हैं. अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो भी बिना सोचे-समझे सॉफ्ट ड्रिंक आपके फेफड़ों के लिए खराब हो सकते हैं. इनसे हमेशा बचने की कोशिश करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.