Home Remedies For Hypertension: ये 5 आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हैं अचूक उपाय!

How To Lower Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए ये 7 देसी नुस्खे हैं कमाल, आसानी से नॉर्मल होगा हाई बीपी!

घर पर ही यानि हाइपटेंशन के लिए घरेलू नुस्खे (Home Remedies For Hypertension) आजमाकर काफी राहत मिल सकती है. अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर गुर्दे की समस्याओं का कारण बन सकता है. ऐसे में हाई ब्लड को कंट्रोल करने के उपाय करना काफी जरूरी है. कई लोग सवाल करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें? (How To Control High BP) ऐसे लोगों के लिए ये आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां काफी कारगर साबित हो सकती हैं. हाई ब्लड प्रेशर का इलाज (Treatment Of High Blood Pressure) नेचुरल तरीके से किया जा सकता है. यहां कुछ नेचुरल हर्ब्स के बारे में बताया गया है जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कारगर हो सकती हैं.

हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कमाल हैं ये जड़ी-बूटियां | These Herbs Are Wonderful For Controlling High Blood Pressure

1. तुलसी

यह एक स्वादिष्ट जड़ी बूटी है जो विभिन्न रूपों में आती है. यह वैकल्पिक चिकित्सा में लोकप्रिय है क्योंकि यह विभिन्न शक्तिशाली यौगिकों में समृद्ध है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट को कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा है, जिसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी शामिल है. तुलसी के अर्क ने रक्त वाहिकाओं को आराम करने और रक्त को पतला करने में मदद मिल सकती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.

Herbs For High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कमाल है तुलसी Herbs For High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कमाल है तुलसी

2. अजमोद

अजमोद में विभिन्न प्रकार के यौगिक होते हैं, जैसे कि विटामिन सी और आहार कैरोटीनॉयड, जो निम्न रक्तचाप में मदद कर सकता है. अजमोद में विभिन्न प्रकार के यौगिक होते हैं, जैसे कि विटामिन सी और आहार कैरोटीनॉयड, जो रक्तचाप को कम कर सकता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि कैरोटीनॉयड एंटीऑक्सिडेंट रक्तचाप और एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जो हृदय रोग के लिए एक जोखिम कारक है.

3. इलायची

इलायची एक स्वादिष्ट मसाला है जिसमें तीव्र स्वाद होता है. यह विभिन्न एंटीऑक्सिडेंट के साथ पैक किया गया है जो निम्न रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है. इलायची एक प्राकृतिक कैल्शियम चैनल अवरोधक और मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करके रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकती है.

4. दालचीनी

दालचीनी का सेवन कर आप हाई बीपी को कम कर सकते हैं साथ ही हमेशा सेवन करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी मदद ले सकते हैं. इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी दालचीनी का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है. दालचीनी का काढ़ा और चाय बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है.

Herbs For High Blood Pressure: दालचीनी का सेवन कर हाइपरटेंशन से पाएं छुटकारा

5. लहसुन

लहसुन का सेवन कर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कारगर साबित हो सकती है. लहसुन का रोजाना आपके किचन में इस्तेमाल में भी इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लहसुन की एक या दो कलियों को रोजाना सुबह खाली पेट खाना फायदेमंद हो सकता है. लहसुन नाइट्रिक ऑक्साइड से भरपूर होता है, जो ब्‍लड प्रेशर को कंट्रोल करने में फायदेमंद साबित हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.