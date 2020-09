Home Remedies For Uric Acid: हाई यूरिक एसिड को घटाने के घरेलू नुस्खों में रामबाण हैं ये 2 चीजें, जानें इस्तेमाल करने का तरीका!

How To Control Uric Acid: पैर के तलवों में जलन हाई यूरिक एसिड का है लक्षण, जानें कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं!

ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें? (How To Control Uric Acid) या यूरिक एसिड के लिए फूड्स (Foods For Uric Acid) कौन से सही हैं. यहां हम आपको यूरिक एसिड के घरेलू उपायों (Home Remedies For Uric Acid) के बारे में बता रहे हैं जो न सिर्फ आपके घर में आसानी मौजूद होंगे बल्कि काफी कारगर भी हो सकते हैं. आपको सिर्फ चीजों का सेवन यहां बताए गए तरीके के अनुसार करना है.

यूरिक एसिड घटाने के लिए 2 कारगर घरेलू नुस्खे | 2 Effective Home Remedies For Reducing Uric Acid

1. अजवाइन (Celery)

अजवाइन जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करने के साथ हाई यूरिक एसिड को घटाने में कारगर उपाय साबित हो सकती है. अजवाइन में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो यूरिक एसिड की अधिकता को नियंत्रित रख सकते हैं. इसके एंटी-इंफ्लामेट्री गुण यूरिक एसिड बढ़ने पर शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मददगार होते हैं. गठिया के मरीजों के लिए अजवाइन का सेवन लाभदायक हो सकता है. यूरिक एसिड बढ़ने पर शरीर में होने वाली कई समस्याओं को दूर करने के लिए अजवाइन किसी रामबाण से कम नहीं है.

Home Remedies For Uric Acid: अजवाइन का सेवन करने से हाई यूरिक एसिड को कर सकते हैं कंट्रोल

कैसे करें अजवाइन का सेवन: यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट भी ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों के सेवन की सलाह देते हैं. इसमें पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर पानी में कुछ ऐसी चीज मिल दी जाए जो यूरिक एसिड को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करने में मदद करे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा. अजवाइन को एक गिलास पानी में भिगो दें और रात भर रहने दें. सुबह खाली पेट इसका सेवन करें.

2. अदरक (Ginger)

शरीर में हाई यूरिक एसिड गठिया का मरीज बना देता है ऐसे में अदरक भी अजवाइन की तरह ही काफी कारगर परिणाम दे सकता है. अदरक में मौजूद तत्व गठिया के कारण हो रही सूजन और दर्द से राहत दिलाने में मददगार हो सकते हैं. इसमें एंटी-इंफ्लामेट्री और एंटी-ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होते हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने में असरदार मानी जाती हैं. आप अदरक का काढ़ा, ड्रिंक और चाय के रूप में भी सेवन कर सकते हैं. इसके साथ ही सूजन और दर्द से प्रभावित हिस्सों में अदरक के तेल से मालिश करने से भी आराम मिल सकता है.

Home Remedies For Uric Acid: हाई यूरिक एसिड होने से गठिया की बीमारी हो जाती है

कैसे करें अदरक का इस्तेमाल: शरीर में यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है तो डाइट में लहसुन जरूर शामिल करें. यूरिक एसिड को काबू में रखने के लिए इसे सबसे कारगर उपाय माना जाता है. नियमित रूप से लहसुन की एक-दो कलियां रोज खाने से इसके स्तर के साथ ही इस एसिड के कारण होने वाली बीमारियों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.