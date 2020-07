Home Remedies For Kidney Stone: किडनी स्टोन को बाहर निकालने के लिए शानदार हैं ये 5 घरेलू उपाय, तुरंत मिलेगी राहत!

किडनी की पथरी के कारण (Causes Of Kidney Stone) कई हो सकते हैं. कई लोगों में पथरी के शुरुआती लक्षण (First Signs Of Kidney Stones) नजर आ जाते हैं, ज‍िसके चलते वे दर्द से बच जाते हैं और समय रहते पथरी का इलाज (Stone Treatment) करा लेते हैं.

अगर आप कुछ नेचुरल चीजों का रोजाना सेवन करते हैं तो आपको किडनी स्टोन के दर्द से छुटकारा (Relieve Kidney Stone Pain) पाने और किडनी स्टोन को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है. यहां जानें ऐसी ही 5 नेचुरल चीजों के बारे में जो किडनी स्टोन में काफी फायदेमंद हो सकती है.

किडनी स्टोन की समस्या के लिए कारगर हैं ये 5 चीजें | These 5 Things Are Effective For Kidney Stone Problem

1. जैतून का तेल और नींबू का रस

किडनी में स्टोन होने पर नींबू और जैतून के तेले को काफी फायदेमंद माना जाता है. किडनी में स्टोन की समस्या को दूर करने के लिए नींबू के रस में जैतून का तेल मिलाकर सेवन करना चाहिए. इस ड्रिंक का रोजाना सेवन करने से किडनी स्टोन की समस्यी से छुटकारा मिल सकता है. ये दोनों न सिर्फ किडनी के दर्द से राहत दिला सकते हैं बल्कि किडनी स्टोन बाहर निकालने में भी फायदेमंद हो सकते हैं.

Home Remedies Of Kidney Stone: किडनी स्टोन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए करें नींबू पानी का सेवन Home Remedies Of Kidney Stone: किडनी स्टोन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए करें नींबू पानी का सेवन

2. आंवला

आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है. आंवला का सेवन कर किडनी स्टोन की समस्या से राहत पाई जा सकती है. किडनी स्टोन की समस्या दूर करने के लिए आंवला का पाउडर बनाकर इसका सेवन करना चाहिए. इससे न सिर्फ किडनी की कार्यक्षमता बढ़ सकती है बल्कि किडनी स्टोन के दर्द से और इसे बाहर निकालने में भी मदद मिल सकती है.

3. खूब पानी पिएं

किडनी स्टोर को यूरिन के जरिए बाहर निकालने के लिए आपको खूब पानी पीने की जरूरत होती है. हालाकि स्टोन के साइज पर निर्भर करता है कि यह यूरिन के जरिए बाहर निकल सकता है या नहीं! पानी का अधिक सेवन करने से यूरिन के द्वारा शरीर से बेकार टॅाक्सिन पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, ज्यादा पानी पीने से स्टोन की समस्या ठीक हो सकती है. साथ ही स्टोन को बाहर निकालने में भी मदद मिल सकती है.

4. सेब का सिरका

सेब का सिरका किडनी स्टोन से राहत दिलाने में कारगर साबित हो सकता है. सेब में काफी मात्रा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो किडनी स्टोन को छोटे- छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है. सेब का सिरका टॅाक्सिन को बाहर निकालने में भी मददगार हो सकता है, लेकिन सेब के सिरके की मात्रा का ध्यान जरूर रखें. इसे हर दिन दो चम्मच से ज्यादा न लें. पानी में मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है.

Home Remedies Of Kidney Stone: सेब का सिरका भी किडनी स्टोन से राहत दिलाने के लिए कारगर हो सकता है Home Remedies Of Kidney Stone: सेब का सिरका भी किडनी स्टोन से राहत दिलाने के लिए कारगर हो सकता है

5. अनार

अनार का सेवन कर कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है. अनार शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए जाना जाता है लेकिन इसका सेवन कर किडनी स्टोन की समस्या से भी राहत मिल सकती है. अनार में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं कई और परेशानियों को दूर रखने का काम करते हैं. अगर आप किडनी स्टोन से परेशान हैं तो अनार का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.