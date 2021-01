Home Remedies For Cough: सर्दियों में खांसी से हैं परेशान, तो सहन क्यों करना इन 9 कारगर घरेलू नुस्खों से तुरंत पाएं राहत!

जब खांसी का इलाज (Treatment Of Cough) आपके घर में ही मौजूद हो तो कहीं बाहर क्यों जाना. खांसी को कैसे रोकें? खांसी को कैसे कम करें? (How To Reduce Cough) जैसे सवाल भूल जाएंगे अगर आप खांसी के कारगर घरेलू उपचार आजमाते हैं. कई लोगों को खांसी के दौरान भोजन करना भी मुश्किल हो जाता है. खांसी के कारण (Causes Of Cough) कई हैं. एलर्जी या प्रदूषक इस स्थिति को जन्म दे सकते हैं, लेकिन आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि खांसी के राहत पाने के उपाय करें. यहां कुछ शानदार घरेलू उपाय जो खांसी से निजात दिला सकते हैं.

खांसी से छुटकारा पाने के 9 कारगर घरेलू उपचार | 9 Effective Home Remedies To Get Rid Of Cough

1. शहद

शहद खांसी के लिए एक प्राचीन घरेलू उपचार है और यहां तक कि विज्ञान भी इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए बताता है. एक अध्ययन के अनुसार, शहद खांसी के इलाज में प्रभावी है. इसके एंटीऑक्सिडेंट, रोगाणुरोधी और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण गले में खराश को शांत करने में मदद कर सकते हैं. यह सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रभावी है.

Home Remedies For Cough: शहद खांसी से जल्द राहत दिलाने में मदद कर सकता है Home Remedies For Cough: शहद खांसी से जल्द राहत दिलाने में मदद कर सकता है

2. लहसुन

कई लोग इसकी तीखी गंध के कारण लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि यह आपके पेंट्री में मौजूद स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों में से एक है. लहसुन में ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एंटीवायरल, जीवाणुरोधी और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. नियमित रूप से लहसुन खाने से रक्तचाप भी कम हो सकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है.

निर्देश: कटा हुआ लहसुन की एक लौंग भूनें और बिस्तर पर जाने से पहले इसे एक चम्मच शहद के साथ लें. आप घी में कुछ कटा हुआ लहसुन भी भून सकते हैं और अपने भोजन में जोड़ सकते हैं. यह खांसी और सहायता पाचन से राहत प्रदान करेगा.

3. अदरक

अदरक एक सुपरफूड है जो मतली, सर्दी, फ्लू और खांसी सहित कई स्वास्थ्य बीमारियों से राहत प्रदान करने में मदद कर सकता है. इस जड़ के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण वायुमार्ग में झिल्ली को आराम दिला सकते हैं और खांसी को कम कर सकते हैं.

निर्देश: गर्म अदरक की चाय पीना या शहद और काली मिर्च पाउडर के साथ अदरक का रस पीना खांसी के इलाज के लिए सबसे प्रभावी उपायों में से एक है. अपने आहार में बहुत अधिक अदरक शामिल करने से बचें क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है.

4. ब्रोमेलैन

अनानास में ब्रोमेलैन नामक एक एंजाइम होता है, जिसे खांसी के लिए एक प्रभावी उपाय माना जाता है. कई अध्ययनों से पता चलता है कि यह एंजाइम खांसी को दबाने और आपके गले में बलगम को ढीला करने में मदद कर सकता है. अनानास साइनसइटिस और एलर्जी-आधारित साइनस मुद्दों को दूर करने में मदद करता है, जिससे अक्सर खांसी होती है.

Home Remedies For Cough: यह घरेलू उपचार खांसी को रोकने में प्रभावी हो सकता है Home Remedies For Cough: यह घरेलू उपचार खांसी को रोकने में प्रभावी हो सकता है

निर्देश: खांसी से पीड़ित होने पर, अनानास का एक टुकड़ा खाएं या ताजे अनानास का रस दिन में दो बार पिएं. सुनिश्चित करें कि आपके फल और रस ठंडे नहीं हैं क्योंकि वे जलन बढ़ा सकते हैं.

5. हल्दी

हल्दी हर भारतीय घर में पाया जाने वाला एक आम मसाला है और यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में प्रभावी है. करक्यूमिन इस मसाले का नायक है और यह एंटीवायरल, जीवाणुरोधी और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है. इस पीले मसाले का उपयोग सदियों से सांस की बीमारी के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा तैयार करने के लिए किया जाता है.

निर्देश: एक गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिलाएं और बिस्तर पर जाने से पहले इसे पी लें.

6. नमक पानी की गार्गल

गरारे करना एक ऐसा घरेलू उपाय है जिसे डॉक्टर भी गले में खराश को कम करने के लिए करते हैं. खारे पानी परासरणी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यह द्रव की दिशा को बदल देता है. यह खुजली वाले गले को शांत कर सकता है और फेफड़ों और नाक मार्ग में बलगम के निर्माण को कम कर सकता है. यह सूजन और जलन को कम करने में भी मदद करता है.

निर्देश: 1 कप गर्म पानी में 1/4 चम्मच नमक मिलाएं और त्वरित राहत के लिए दिन में कई बार इससे गरारे करें.

7. पुदीना

ताजा पुदीने के पत्तों में मेन्थॉल नामक एक यौगिक होता है, जो गले में तंत्रिका अंत को सुन्न कर सकता है जो खांसी से परेशान हो जाते हैं. मेन्थॉल भी बलगम को तोड़ने और जमाव को कम करने में मदद कर सकता है.

Home Remedies For Cough: पुदीने का चाय का सेवन करने से खांसी से छुटकारा मिल सकता है

निर्देश: खांसी की समस्या को कम करने के लिए दिन में 2-3 बार पुदीने की चाय का सेवन करें. आप पुदीने के तेल का उपयोग अरोमाथेरेपी के रूप में भी कर सकते हैं..

8. स्टीम

खांसी को कम करने के सबसे सरल उपायों में से एक भाप ले रहा है. गर्म हवा हवा में नमी जोड़ती है और ठंड के कारण खांसी और जमाव को कम करने में मदद कर सकती है.

निर्देश: आप एक ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं या गर्म पानी के कटोरे से एक धारा ले सकते हैं. एक कटोरी गर्म पानी लें और उसमें आवश्यक तेल, जैसे कि नीलगिरी या मेंहदी डालें. कटोरे के ऊपर झुकें और सिर के ऊपर एक तौलिया रखें. 5 मिनट के लिए वाष्प में सांस लें. ठंडा होने और निर्जलीकरण को रोकने के लिए बाद में एक गिलास पानी पीना न भूलें.

9. नीलगिरी का तेल

नीलगिरी आवश्यक तेल केवल आपको खांसी से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है. यह आपके फेफड़ों से बलगम को भी निकाल सकता है. नीलगिरी के आवश्यक तेल में पाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण यौगिक-नीलगिरी या सिनेोल का उपयोग ओवर-द-काउंटर वाष्प रगड़ या छाती के रगड़ में भी किया जाता है, जो छाती की जकड़न से राहत प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं.

निर्देश: कुछ वाहक तेल जैसे नारियल या जैतून के तेल के साथ नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं और उन्हें छाती और गले पर रगड़ें. आप नीलगिरी की भाप लेने की भी कोशिश कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.