क्या आपको कॉफी पीनी चाहिए? एक दिन में इतने कप से ज्यादा न पिएं, डॉक्टर ने बताया एक दिन में कितने कप कॉफी पिएं!

खास बातें ज्यादा कैफीन का सेवन आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है. आप कॉफी, चाय में से ग्रीन टी का ऑप्शन भी चुन सकते हैं. सुबह की कॉफी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकती है.

How Many Cups Of Coffee A Day: क्या आप भी कॉफी के दीवाने हैं? आपने ज्यादा कॉफी पीने से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान (Drinking Too Much Coffee Side Effects) के बारे में सुना होगा, लेकिन दूसरी ओर सीमित मात्रा में कॉफी पीना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है. कॉफी पीने से आप शरीर में एनर्जी (Coffee for Boost Energy) और ऊर्जा के स्तर को बना रख सकते हैं. काफी आपके लीवर के लिए (Coffee For Liver) भी अच्छी मानी जाती है. साथ यह आपको कई बीमारियों के जोखिम को रोकने में मदद कर सकती है. यह एंटीऑक्सिडेंट का एक बड़ा स्रोत भी है जो आपको कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है. ऐसा नहीं है कि कॉफी के साइड इफेक्ट्स (Coffee Side Effects) ही हैं कॉफी को सीमित मात्रा में पीने से इसके कई कमाल के स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं. अगर आप कॉफी पीते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने कप कॉफी पीनी चाहिए? (How Many Cups Of Coffee A Day)आप एक दिन में जितने कप कॉफी पी रहे हैं उसके बारे सावधान होना जरूरी है क्योंकि बहुत अधिक कैफीन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है. एक दिन में कितने कप कॉफी पीनी चाहिए (How Many Cups Of Coffee In A Day) इस बारे में एक्स्पर्ट क्या कहते हैं यहां पढ़िए...

एक दिन में सिर्फ इतने कप कॉपी पीनी चाहिए आपको! | How Many Cups Of Coffee Should Be Drunk In A Day

फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल की डॉ. किरण दलाल बताती हैं, "अगर कोई हाइपर एसिडिक नहीं है और जिन लोगों को गैस्ट्रिक की कोई समस्या नहीं है, वह एक दिन में दो से तीन कप कॉफ़ी पी सकते हैं. कॉफी सुबह के समय आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ा सकती है." कॉफी पीने के कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स भी मौजूद होते हैं. अगर कॉफी आपके शरीर को सूट कर रही है तो एक दिन में दो से तीन कप कॉफी पीना ठीक है" वह कहती हैं, "सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहिए. इसके बाद कॉफी आपके नाश्ते का हिस्सा हो सकती है. शाम को कोई भी इसे पी सकता है."



How Many Cups Of Coffee A Day: आप अपने नाश्ते में कॉफी पी सकते हैं How Many Cups Of Coffee A Day: आप अपने नाश्ते में कॉफी पी सकते हैं

कई अध्ययनों में कॉफी पीने के लाभों पर प्रकाश डाला गया है, जबकि कई ने बहुत अधिक कॉफी पीने के हानिकारक प्रभावों का भी वर्णन किया है. यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रति दिन 2-3 कप कॉफी ता सेवन करना ठीक है. कुछ लोग कॉफी पीने के इतने आदी होते हैं कि एक दिन में कई कप पी लेते हैं. अगर आप एक दिन में 6 कप से अधिक पी रहे हैं, तो यह आपके शरीर के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है. अपनी कॉफी की खपत को दिन में 2-3 कप तक सीमित रखें.

कॉफी में चीनी मिलाने के बारे में पूछे जाने पर डॉ. किरण ने बताया, "चीनी सिर्फ स्वाद के लिए है, बिना चीनी के कॉफी का सेवन करना एकदम सही है. अगर कोई व्यक्ति अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त है, तो उसे सलाह दी जाती है कि वह चीनी को कॉफी या चाय में न डालें."

Coffee Side Effects: एक्सपर्ट कहते हैं कि कॉफी में चीनी डालने से बचना चाहिए Coffee Side Effects: एक्सपर्ट कहते हैं कि कॉफी में चीनी डालने से बचना चाहिए

"नियमित रूप से दूध की चाय या कॉफी की तुलना में ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी बेहतर विकल्प हैं. ये स्वास्थ्य लाभ और एंटीऑक्सिडेंट से भरी हुई होती हैं. ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार कर सकती है और चयापचय दर को बढ़ा सकती है. दैनिक आधार पर कॉफी के सेवन से बचना बेहतर है. अगर आप चाय और कॉफी पी रहे हैं, तो उचित शरीर में पानी की मात्रा को भी बनाए रखना जरूरी है क्योंकि ज्यादा कॉफी या चाय का सेवन करने से आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. एक दिन में पानी पीने की मात्रा को भी सुनिश्चित करना जरूरी है.

(डॉ. किरण दलाल, प्रमुख- डायटेटिक्स, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल, फरीदाबाद)

आम सर्दी-जुकाम, फ्लू और कोरोनावायरस के लक्षणों में कैसे करें फर्क