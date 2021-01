How Much Peanuts To Eat A Day: एक दिन में कितनी मूंगफली खाना हेल्दी हैं? एक्सपर्ट से जानें किस समय खाएं मूंगफली

Benefits Of Peanuts: मूंगफली वजन कम करने में मदद कर सकते हैं जब कम मात्रा में भी सेवन किया जाए

खास बातें मूंगफली फाइबर का अच्छा स्रोत हैं.

ये प्रोटीन से भरे होते हैं और कई अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं.

मूंगफली आपके दिल की सेहत सुधारने में आपकी मदद कर सकती है.

Benefits Of Peanuts In Winter: गजक, चिक्की, गाजर का हलवा और अधिक जैसे सर्दियों के व्यंजनों से बचना मुश्किल हो सकता है. एक लोकप्रिय विंटर स्नैक मूंगफली है. भुनी हुई मूंगफली (Peanuts) सर्दियों के मौसम में व्यापक रूप से खाया जाता है. ये न केवल आपकी स्वाद कलियों को खुश करती हैं बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि मूंगफली वजन कम (Weight Loss) करने के अनुकूल भी है. अगर आप मूंगफली के लाभों के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक दिन में कितनी मूंगफली खानी चाहिए? (How Many Peanuts Should Be Eaten In A Day?) मूंगफली खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? सुश्री प्रीति त्यागी एक पोषण विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इन सभी सवालों के जवाब दिए...

एक दिन में कितनी मूंगफली सेवन करना चाहिए | How Much Peanuts To Consume In A Day