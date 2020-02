खास बातें जानें ज्‍यादा मीठा किस तरह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. लिक्विड शुगर, शुगर की वह फॉर्म है जिनका आप लिक्विड रूप में सेवन करते हैं. लिक्विड शुगर से होने वाले नुकसानों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है

How Much Sugar You Should Eat in a Day: अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन है तो किसी न किसी दिन आपके मन में भी यह सवाल उठा होगा कि कहीं आप ज्‍यादा शुगर तो नहीं खाते या एक दिन में कितनी चीनी खाना ठीक है. यह सवाल उस वक्‍त और मन में उठता है जब आप चीनी के सेवन (Sugar Intake) को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हों. ऐसे में आपको अपने आहार के लिए बहुत सावधान रहना होता है. चॉकलेट, कैंडी या दूसरे शुगर से भरपूर चीजों से खुद को बचाए रखना ही शुगर के सेवन को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है. आप जो भी ड्रिंक्‍स लेते हैं उनमें भी काफी मात्रा में चीनी यानी शुगर होती है. कोल्‍ड ड्र‍िक (Cold Drink) या कार्बोनेटेड पेय अक्‍सर लोग खूब पसंद करते हैं, जोक‍ि इंस्टेंट एनर्जी (Intent Energy) तो देते हैं, लेकिन शुगर से भरपूर होते हैं. इसके अलावा पैक्‍ड फ्रूट जूस में भी शुगर की भरपूर मात्रा होती है. तो अगर आप इन्‍हें सेहतमंद समझकर या एनर्जी पाने के लिए इस्‍तेमाल करते हैं, तो रुक जाएं. क्‍योंक‍ि इनमें मौजूद अध‍िक शुगर की माप आपकी सेहत को पभावित कर सकती है. चल‍िए एक नजर जानते हैं क‍ि शुगर किस तरह से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है.

लिक्विड शुगर क्या होता है? (What Is Liquid Sugar)

अगर आप भी लिक्विड शुगर सुनकर थोड़ा सोच में हैं क‍ि लिक्विड शुगर होता क्‍या है तो आपको बता दें क‍ि लिक्विड शुगर, शुगर की वह फॉर्म है जिनका आप लिक्विड यानी तरल रूप में सेवन करते हैं. बस उसी को लिक्विड शुगर कहा जाता है.

क्‍यों लिक्विड शुगर आपकी सेहत के लिए है खतरनाक (Why liquid sugar is worst for your health?)

ज्‍यादातर मालमों में लाइफस्‍टाइल के बदलावों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम लिक्विड शुगर का सेवन ज्‍यादा करते हैं. अगर आप कुछ मीठा खाते हैं तो आपको कुछ देर बात पेट के भरे होने का अहसास होगा. लेकिन अगर आप इसे लिक्विड फॉम में लेते हैं तो यह आपका पेट भी भरेगी और कैलोरी और शुगर की मात्रा भी बढ़ा देगी. इसलिए ही यह कहना गलत नहीं होगा कि आप लिक्विड शुगर सोलिड के मुकाबले ज्‍यादा लेते हैं. ऐसे में लिक्विड शुगर से होने वाले नुकसानों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, ताकि आप सावधानी बरत सकें.

1. वजन बढ़ने की वजह हो सकती है

अधिक चीनी के सेवन का मतलब है शरीर का अधिक वजन. तरल चीनी या लिक्विड शुगर का बहुत अधिक सेवन वसा जमाव में मदद कर सकता है. मोटापे के जोखिम को कम करने के लिए आपको अपने समग्र चीनी खपत को नियंत्रित करने की जरूरत है.

2. दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है

तरल चीनी आपके हृदय स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है. यह मोटापे और खराब कोलेस्ट्रॉल जैसे हृदय रोगों से जुड़े विभिन्न जोखिम कारकों को ट्रिगर कर सकता है.

Too Much Sugar Consumption: बहुत ज्‍यादा चीनी का सेवन आपके दिल की सेहत को प्रभावित कर सकता है.



3. मधुमेह का अधिक खतरा

तरल शर्करा आपके रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकता है. यह टाइप -2 मधुमेह के बढ़ते जोखिम में योगदान कर सकता है.

तरल चीनी की खपत को कम करने के लिए आपको सोडा को छोड़ना होगा और स्वस्थ विकल्प चुनना होगा. कुछ स्वस्थ विकल्पों में शामिल हो सकते हैं- हर्बल चाय, नींबू का पानी, डिटॉक्स पानी या सिर्फ साधारण पानी.

एक दिन में कितनी चीनी का सेवन करना चाहिए? (How much sugar should you consume in a day?)

आपको अपनी चीनी की खपत को जितना हो सके कम करने की कोशिश करनी चाहिए. हमेशा उत्पादों के लेबल की जांच करें, क्योंकि अधिकांश उत्पादों में चीनी होती है.

(अस्वीकरण : यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता.)

