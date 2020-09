How To Relieve Back Pain: इन 5 कामों को अपनी दिनचर्या में करेंगे शामिल, तो कभी नहीं होगी कमर दर्द की समस्या!

1. कई घंटो तक लगातार बैठकर या खड़े होकर काम करना.

2. मांसपेशियों में खिंचाव आना.

3. शरीर में अत्याधिक कमजोरी होना.

4. शरीर को झुकाकर बैठना या चलना.

5. झटके के साथ भारी वजन उठाना

कमर दर्द से राहत पाने के लिए अगर आप रोजाना कमर की प्रभावित जगह पर हीटिंग पैड से सिकाई करते हैं तो आपको इसका फायदा जल्द मिल सकता है. हीट कमर की मसल्स को आराम देती है और कमर दर्द की समस्या से छुटकारा पाने में मदद कर सकती है.

How To Get Rid Of Back Pain: मसाज करने से भी कमर दर्द से आराम मिल सकता है