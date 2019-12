विटामिन डी के लिए कब, कैसे और कितनी देर सेंकें धूप, जानें 6 जरूरी सवालों के जवाब...

How Do I Get More Vitamin D: रोज 15 मिनट धूप सेंकने से विटामिन-डी अच्छी मात्रा में लिया जा सकता है.

Vitamin D From Sunlight: मौसम बदल गया है. यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो विटामिन डी की कमी (Vitamin D Deficiency) जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन गर्मी के कारण धूप नहीं सेंक पाते. लेकिन सर्दियों के मौसम में यह एक ऐसा काम होता है, जो हर किसी को पसंद है. फिर भी यह हैरान कर देने वाली ही बात है कि इस मौसम में भी विटामिन डी की कमी (Vitamin D Deficiency) के मामले और ज्यादा बढ़ जाते हैं. स्वस्थ जीवन के लिए हड्डियों को मजबूत (Strong Bones) बनाए रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. सर्द मौसम में दिल्ली जैसे महानगर में प्रदूषण के कारण लोगों तक सूर्य की किरणों से मिलने वाले प्राकृतिक विटामिन-डी कम ही पहुंच पाती है. ऐसे में लोगों के शरीर में विटामिन-डी की कमी होना लाजमी है. इस बारे में फोर्टिस राजन ढल हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के ऑर्थोस्कॉपी एंड स्पॉर्ट्स इंजुरी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. विश्वदीप शर्मा ने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला है. दिन में धूप सेंकने के उचित समय और विटामिन-डी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने को लेकर कई शोध किए गए हैं.

चलिए जानते हैं विटामिन डी पाने के लिए धूप सेंकने के लिए कौन सा समय होता है बेहतर, धूप सेंकने से कितना विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी के लिए कितनी देर धूप सेंकनी चाहिए जैसे और भी सवालों के जवाब.

विटामिन डी के पाने के लिए कब, कैसे और कितनी देर सेंकें धूप | How To Get Vitamin D From Sunlight

1. सूरज की रौशनी से कितना विटामिन डी लिया जा सकता है (How much vitamin D can you get from the sun)

आमतौर पर कहा जाता है कि शरीर का 20 प्रतिशत हिस्सा यानी बिना ढका हाथ और पैरों से प्रतिदिन 15 मिनट धूप का सेवन करने से विटामिन-डी अच्छी मात्रा में लिया जा सकता है.

2. किस समय धूप सेंकना सबसे सही रहता है (What is the best time for sun exposure for vitamin D)

अब सवाल यह उठता है कि दिन का कौन सा पहर सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने का सबसे उपयुक्त होता है. आम धारणा के अनुसार, सुबह का धूप और देर शाम का धूप सेवन के लिए उपयुक्त होता है, जबकि सच्चाई यह है कि सुबह 10 से दोपहर 3 बजे के बीच के दौरान धूप का सेवन मानव शरीर की त्वचा को विटामिन-डी प्रदान करता है.

Vitamin D Sources: धूप न सेंक पानी की स्थिति में आहार के जरिए विटामिन डी की कमी पूरी की जा सकती है.



3. क्या धूप में बैठने से पहले सन-ब्लॉक क्रीम लगानी चाहिए (Do you get vitamin D while wearing sunscreen?)

नहीं, धूप के सेवन के दौरान त्वचा पर सन-ब्लॉक क्रीम या लोशन नहीं लगे होने चाहिए.

4. धूप के अलावा विटामिन डी के स्रोत कौन-कौन से हैं (Food Sources of Vitamin D)

दिल्ली जैसे शहर, जहां प्रदूषण के कारण लोगों तक धूप नहीं पहुंच पाती है, वहां लोग दुग्ध उत्पादों व आहार के जरिए विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं. महिलाओं में विशेष रूप से प्री-मेनोपॉजल और पोस्ट-मेनोपॉजल की श्रेणी की महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया होने की संभावना होती है. वहीं खुद को पूरी तरह से ढकने वाली महिलाओं व सनक्रीम लगाने वाली महिलाओं में भी विटामिन-डी की मात्रा काफी कम होती है, क्योंकि उनकी त्वचा के अंदर धूप प्रवेश नहीं कर पाता है. वहीं बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की समस्या होने लगती है.

5. बच्चों को विटामिन डी की कमी से कैसे बचाया जा सकता है (Vitamin D Deficiency in Children)

बच्चों को शुरुआत में ही पर्याप्त आहार के साथ-साथ अच्छी धूप का सेवन कराना आवश्यक होता है. बच्चों को खास कर उन बच्चों को जिन्होंने मां का दूध पीना छोड़ दिया है, उन्हें विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कराना आवश्यक है.

6. हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या करें

वहीं सर्दियों में हड्डियों को स्वस्थ रखने में अच्छी मात्रा में कसरत करने से भी फायदा मिलता है. कसरत से हड्डियों का घनत्व बना रहता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है. (इनपुट-आईएएनएस)

