Herbs For Healthy Liver: लीवर को हेल्दी रखने के साथ हर बीमारी से दूर रखती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, आज से ही खाना शुरू कर दें!

अगर आपका लीवर फंक्शन (Liver Function) खराब हो जाता है तो आपको कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है. लीवर की बीमारी का उपचार (Treatment Of Liver Disease) कई तरीकों से किया जाता है. लीवर के स्वास्थ्य में सुधार और सुरक्षा की उम्मीद में हर्बल सप्लीमेंट कमाल हो सकते हैं. यहां लीवर को हेल्दी रखने के तरीकों (Ways To Keep The Liver Healthy) के बारे में बताया गया है जिन्हें आपको आज से ही अपनाना चाहिए.

लीवर को मजबूत रखने के लिए कमाल हैं ये हर्ब्स | These Herbs Are Amazing For Keeping The Liver Strong

1. सिलीमरीजन

सिलीमरीजन, जिसे अक्सर मिल्क थीस्ल कहा जाता है. इसमें दूध थिस्ल के बीज से निकाले गए यौगिकों का एक समूह होता है. सिलीमारिन में मजबूत एंटीऑक्सिडेंट प्रभाव होते हैं और लीवर सेल पुनर्जनन को बढ़ावा देने, सूजन को कम करने और यकृत रोगों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. इस जड़ी-बूटियों का सेवन करना काफी लाभकारी हो सकता है.

2. जिनसेंग

जिनसेंग एक लोकप्रिय हर्बल पूरक है जो अपने शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है. कई टेस्ट-ट्यूब और जानवरों के अध्ययनों से पता चला है कि जिनसेंग में एंटीऑक्सिडेंट प्रभाव होता है और यह वायरस, विषाक्त पदार्थों और शराब के कारण लीवर की चोट से बचाने में मदद कर सकता है. इसके अलावा, यह सर्जरी के बाद यकृत कोशिका पुनर्जनन को बढ़ावा दे सकता है.

3. ग्रीन टी

यह तकनीकी रूप से एक जड़ी बूटी है. ग्रीन टी और इसकी मुख्य पॉलीफेनोल यौगिक लीवर की समस्याओं को दूर कर सकती है. हर्बल उपचार के रूप में आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं. कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि ग्रीन टी के अर्क से पूरक करने से लीवर की बीमारी से पीड़ित लोगों को राहत मिल सकती है.

4. हल्दी

हल्दी और इसके मुख्य सक्रिय घटक कर्क्यूमिन को विभिन्न प्रकार के प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है. हल्दी में शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और एंटीऑक्सिडेंट, के साथ एंटीकैंसर गुण होते है. जो इस जड़ी बूटी को लीवर की बीमारी वाले लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है.

Herbs For Liver Health: हल्दी में कई एंटी ऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं

5. लहसुन

कच्चे लहसुन और लहसुन पाउडर में लीवर-सुरक्षात्मक गुण होते हैं और एनएएफएलडी के साथ यकृत के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं. कच्चा लहसुन खाने से लीवर कैंसर से बचाव हो सकता है. लहसुन में भी कई एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लीवर को हेल्दी और मजबूत रखने में मदद कर सकते हैं

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.