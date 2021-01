Morning Weight Loss Ritual: सर्दियों में वजन घटाने और फिट रहने के लिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले करें ये 5 काम!

कुछ आहार और शारीरिक गतिविधियां आपको फिट रहने और हेल्दी वेट बनाए रखने में मदद कर सकती हैं. वजन घटाने के उपाय (Remedies For Weight Loss) के तौर पर पूरे दिन का शेड्यूल तय करना पड़ता है. आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि वजन घटाने के लिए सुबह क्या करें? (What To Do In The Morning To Lose Weight) नाश्ते में क्या खाएं और डाइट प्लान को कैसे मेंटेन रखें? वजन घटाने के लिए सुबह का समय सबसे माकूल होता है. आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वजन घटाने के लिए सुबह उठने के बाद क्या करें...

वजन घटाने के लिए सुबह जरूर करें ये काम | Do This Work In The Morning To Lose Weight

1. गर्म पानी पिएं

पानी आपके शरीर को स्वस्थ और हाइड्रेटेड रखता है. यह आपके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है. आपके शरीर को कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीने की कोशिश करें. गर्म पानी पीने से एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है और आपको आकार में वापस लाने में मदद मिलती है. यह आपके कैलोरी के सेवन का प्रबंधन करता है और आपकी भूख को रोकने में भी मदद कर सकता है. यह आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और कब्ज से राहत दिलाता है.

Easy Weight Loss Tricks: वजन घटाने के लिए सुबह उठकर सबसे पहले गरम पानी पीएं

2. सुबह की सैर करें

जल्दी उठना और अपने आरामदायक कंबल से बाहर निकलना सर्दियों में एक कठिन काम है, लेकिन यह आपके शरीर के लिए चमत्कार कर सकता है. सर्दियों में सुबह जल्दी उठना और 45 मिनट की सैर पर जाने से आपको ताजी हवा मिलती है और इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है. आप बस एक लंबी और सक्रिय सैर के लिए सुबह सैर करके अच्छी संख्या में कैलोरी बर्न कर सकते हैं. कुछ व्यायाम करें और तेजी से वजन घटाने में सफल रहें.

3. हेल्दी ब्रेकफास्ट करें

नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है. यह महत्वपूर्ण है कि आप एक स्वस्थ नाश्ता करें. बहुत से लोग अपने नाश्ते को छोड़ देते हैं जो अच्छी आदत नहीं है. समय पर स्वस्थ नाश्ता खाने से आप दिन भर सक्रिय और ऊर्जावान बने रहते हैं. वजन घटाने में आपकी मदद करने के लिए पोहा, उपमा, एक कटोरी ग्रेनोला और दूध और पालक सैंडविच जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें.

4. प्रोसेस्ड फूड को न कहें

प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें क्योंकि इससे आपकी कैलोरी की मात्रा बढ़ती है. पैक्ड फूड में वसा होता है और इससे वजन कम करने की आपकी प्रक्रिया पर अंकुश लगेगा. कोशिश करें कि आप उन खाद्य पदार्थों का सेवन न करें जिनमें सुबह के समय अधिक मात्रा में चीनी हो. ताजी सब्जी और फल खाएं जैसे संतरे, सेब, कीवी, पालक, भिंडी, फ्रेंच बीन्स, गोभी, ब्रोकोली आदि. चीनी को गुड़ के साथ बदलें क्योंकि इसमें वसा नहीं होती है और वजन कम करने की भी सुविधा होती है.

Morning Rituals For Weight Loss: वजन घटाने के लिए सुबह प्रोसेस्ड फूड खाने से परहेज करें

5. बादाम और सूखे अंगूर खाएं, जीरा और मेथी के बीज का पानी पिएं

बादाम और सूखे अंगूर आपको अवांछित वसा को बहाने में मदद करते हैं. बादाम और सूखे अंगूरों से भरपूर आहार अगर सुबह जल्दी लिया जाए तो वजन कम किया जा सकता है और आप सक्रिय रहते हैं. सुबह-सुबह जीरा पानी और मेथी दाना पानी पीना आपके शरीर के वजन के लिए फायदेमंद है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.