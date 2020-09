International Coffee Day 2020: ज्यादा कॉफी पीने से लो होती है एनर्जी, जानें कॉफी पीने के 6 नुकसान, एक दिन में कितने कप पिएं?

International Coffee Day 2020: ज्यादा कॉफी का सेवन करने से पाचन प्रभावित हो सकता है

खास बातें इंटरनेशनल कॉफी डे के दिन जानें कॉफी पीन के साइडइफेक्ट्स.

ज्यादा कॉफी का सेवन करने से नींद में हो सकती है कमी.

कॉफी कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है.

International Coffee Day 2020: हर साल अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है. कई लोग कॉफी के दीवाने होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ज्यादा कॉफी पीने के नुकसान (Disadvantages Of Drinking Too Much Coffee) भी होते हैं? इस समय ज्यादातर लोग घरों अभी में ही समय बिता रहे हैं. पहले सिर्फ सुबह कॉफी पीते थे लेकिन अब दिन में कितने कप हाथ में ले लेते हैं क्या आपने कभी गिनती की! आजकल लोगों को कॉफी (Coffee) बहुत पसंद होती है. दुनिया भर में लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप गर्म कॉफी के साथ करते हैं. कई लोगों का सवाल होता है कि एक दिन में कितनी कॉफी पीनी चाहिए? इन दिनों आप घर पर कुछ ज्यादा ही समय बिता रहे हैं तो पहले से कई ज्यादा कॉफी पी रहे होंगे, लेकिन कॉफी कोई बहुत ज्यादा पीने वाली चीज है? क्या एक दिन कई कप कॉफी पी सकते हैं? (Can I Drink Many Cups Of Coffee A Day). द नेशनल कॉफी एसोसिएशन (एनसीए) की एनुवल नेशनल कॉफी डेटा ट्रेंड्स (एनसीडीटी) ने इस साल पाया कि 40 साल से कम उम्र के अमेरिकियों को लंच टाइम में लगभग 2 कप कॉफी पीने की संभावना होती है और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग को नाश्ते के समय कॉफी पीना पसंद करते हैं.