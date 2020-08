Iron Deficiency: शरीर में आयरन की कमी के लक्षण और संकेतों को पहचानें और जानें कैसे करें एनीमिया का इलाज!

Treatment Of Anemia: बेहतर आयरन अवशोषण के लिए अपनी डाइट में विटामिन सी को शामिल करें

खास बातें आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी महत्वपूर्ण है.

एनीमिया विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन के प्रवाह को कम करता है.

आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया में त्वचा रूखी हो सकती है.

How To Recover From Anemia: आयरन की कमी वाला एनीमिया, एनीमिया के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर आवश्यकता से कम होता है. रेड ब्लड सेल्स (Red Blood Cells) शरीर के टिश्यू तक ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस प्रकार के एनीमिया (Anemia) में, शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाता है, जो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं को सक्षम करने के लिए जिम्मेदार है. एनीमिया के कारण (Causes Of Anemia) कई हैं. आयरन के निम्न स्तर, कुछ चिकित्सीय स्थितियों के साथ खराब आहार, महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान रक्त की बहुत अधिक हानि या आयरन को अवशोषित करने में असमर्थता कुछ कारण हैं. गर्भवती महिलाओं को भी अधिक खतरा होता है.

आयरन की कमी के लक्षण और संकेत | Iron Deficiency Symptoms And Signs