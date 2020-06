क्या आम खाने से फैट बढ़ता है, वजन घटाने वालों को आम नहीं खाने चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इसका जवाब

Mango For Weight Loss: आम फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होता है.

खास बातें एक दिन में एक आम से ज्यादा न खाएं.

ध्यान रखें की आप आम को अपने भोजन के साथ न खाएं.

आम में फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं.

Is Mango Good For Weight Loss?: हम सभी को आम से प्यार है! लेकिन दुख की बात है कि इस फल के बारे में बहुत सी गलतफहमियां और मिथक हैं. ऐसे कई सवाल हमारे मन होते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि वजन कम करने के लिए आम (Mango For Weight Loss) फायदेमंद हैं, तो कुछ का कहना है कि आम फैट बढ़ाता है! यहां जानें क्या वजन घटाने के लिए आम अच्छा है (Is Mango Good For Weight Loss) या बुरा? अगर आप आम में फाइबर, विटामिन सी, तांबा, फोलेट, विटामिन ए, ई, बी 5, के और बी 6, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज (सूची में जाते हैं) की पोषण प्रोफ़ाइल देखेंगे - तो आप आम को खाने से पहले सवाल नहीं उठाएंगे कि आम खाने चाहिए या नहीं!