Yoga For Weight Loss: पेट की गैस, किडनी रोगों, वजन घटाने, पेट की चर्बी कम करने के लिए असरदार है कागासन! जानें आसन करने का तरीका

खास बातें कागासन करने से पेट के रोग हो सकते हैं दूर. यह आसन पेट की चर्बी के साथ जांघों का फैट भी करेगा कम. जानें कागासन के कई कई कमाल के फायदे.

Yoga For Stomach Problems: आजकल लीवर, गैस, एसिडिटी (Acidity) और किडनी की समस्याएं (Kidney Problem) लोगों को जल्दी प्रभावित कर रही हैं. ऐसे में हम कई तरह की दवाइयां (Medicine) लेते हैं चाहे वह सबसे आम परेशानी पेट की गैस के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Stomach Gas) हों या किडनी के रोगों का इलाज (Treatment Of Kidney Diseases) या उपचार हो. हम सिर्फ दवाइयों तक सीमित हो गए है. नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है. अगर आप रोजाना कागासन (Kagasan) करते हैं तो आपको लीवर (Lever), गैस और गुर्दे की परेशानी (Kidney Problem) से छुटकारा मिल सकता है. इसके साथ पेट की चर्बी को कम करने (Lose Belly Fat) के लिए कागासन काफी फायदेमंद हो सकता है. यह योग इन सभी समस्याओं के लिए एक प्राकृतिक इलाज (Natural Treatment) माना जा सकता है. इस आसान के नाम कागासन को करने के बाद आपकी आकृति कौए जैसी ही होनी चाहिए. अगर आपको एसिडिटी (Acidity), लीवर, पेट और किडनी की समस्याएं हैं तो आपको रोजाना सुबह कागासन करना चाहिए. यह य़ोग आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. यहां हम कागासन करने का तरीका (How To Do Kagasan) भी बता रहे हैं साथ कागासन के फायदे (Benefits Of Kagasan) भी आपके लिए लेकर आए हैं. कुछ सावधानियों के साथ आप इस योगासन को आसानी से कर सकते हैं.

कागासन करने के फायदे | Kagasan Method And Benefits

- पेट की चर्बी को कम करने में फायदेमंद है कागासन.

- पेट के साथ जांघों की चर्बी घटाने में भी करत है मदद.

- सांस से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं दूर.

- लीवर से जुड़ी परेशानियों से मिल सकती हैं निजात.

- पेट की गैस के लिए भी हैं जबरदस्त.

कागासन करने का तरीका

- सबसे पहले सीधे खड़े हों ताकि शरीर की मुद्रा सावधान की स्थिति में रहे.

- पैर के पंजे बिल्कुल सीधे और हथेलियां कमर से चिपकी हुई हों.

- कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें.

- सांस धीमी, लंबी और गहरी हो.

- सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे दोनों पैरों को सटाकर इस प्रकार बैठ जाएं कि दोनों पैरों के बीच कोई अंतर न रहे.

- अब बाईं हथेली से बाएं घुटने को और दाईं हथेली से दाएं घुटने को इस प्रकार पकड़ें कि दोनों कोहनियां जांघों, सीने और पेट के बीच में आ जाएं.

- पैरों के पंजे बाएं-दाएं मुड़ने न पाएं और सामने की तरफ ही रहें. गर्दन, रीढ़ और कमर को भी बिल्कुल सीधा रखें.

- दाहिनी एड़ी से जमीन पर हल्का दबाव बनाते हुए गहरी सांस लेते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाएं.

- कुछ सेकेंड बाद सांस छोड़ते हुए सिर को दुबारा सामने की तरफ ले आएं.

- दुबारा बाईं एड़ी से जमीन पर दबाव बनाते हुए सिर को दाहिनी तरफ ले जाने का अभ्यास करें.

कागासन करते समय बरतें ये सावधानियां

हर आसन को करने का एक तरीका होता है अगर आपको एड़ियों, कमर, जांघों और घुटनों में परेशानी हो तो इस आसन को न करें. इसे करने के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

