Kapil Sharma के घर आई नन्हीं परी, Sunil Grover ने भेजा प्यार, इस मौके पर जानें नवजात की साफ-सफाई के टिप्स

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अब पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) ने मंगलवार को एक बेटी को जन्म दिया. अभिनेता-कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ को बेटी के जन्म के बाद से ही बधाईयां मिल रही हैं. कपिल ने मंगलवार को ट्विटर पर इस खुशखबरी का ऐलान किया कि अब वह और गिन्नी माता-पिता बन गए हैं. कपिल शर्मा ने ट्विटर पर लिखा "बेटी का जन्म हुआ है. आपके आशीर्वाद की जरूरत है. सभी को ढेर सारा प्यार. जय माता दी." कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने कमेंट कर इस कपल को बधाई दी है.

Blessed to have a baby girl ???? need ur blessings ???? love u all ❤️ jai mata di ????

बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है मां का दूध ? जानें 8 फायदे

कपिल और गिन्नी की शादी पिछले साल दिसंबर में जालंधर में पारंपरिक पंजाबी समारोह के तहत हुई थी. इस खुश खबरी पर कॉमेडी के बादशाह सुनील ग्रोवर का भी रिएक्शन सामने आया है.

सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने लिखा- ''मुबारक हो, प्यार और शुभकामनाएं''



गर्भावस्था और जन्म के बाद 1,000 दिन तक इस बात को न करें इग्नोर

प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है Prenatal care, जाननी जरूरी हैं ये 5 बातें...

यह कमेंट कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है. सुनील ग्रोवर के इस कमेंट ने कपिल और सुनिल की दूरी पर नजर रखने वालों का ध्यान खींचा. बहरहाल, कपिल के इस ट्वीट पर लोगों ने जमकर प्यार बरसाया, जिनमें फिल्म जगत के सितारे, क्रिकेटर्स, राजनेता और गायक सभी शामिल हैं. अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कपिल को बधाई देते हुए लिखा, "आपको प्यारी-सी बच्ची के लिए हार्दिक बधाई." पंजाबी गायक गुरु रंधावा ने लिखा, "बधाई हो मेरे पाजी. अब मैं आधिकारिक तौर पर चाचा बन गया हूं."



Congratulations brother ,,,,, so so happy for you , welcome to the little bundle of joy ????????????????????❤️❤️❤️❤️