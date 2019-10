Karwa Chauth 2019: आपकी सेहत न करदे करवा चौथ का रंग फीका, जानें कैसे रखें स्वास्थ्य का ध्यान Karva Chauth 2019: भारतीय महिलाएं करवा चौथ (Karwa Chauth or Karva Chauth) के दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं. ज्यादातर घरों में महिलाएं दशहरे के बाद से ही कैलेंडर में देखने लगते हैं कि करवा चौथ कब है (When is Karva Chauth), तो आपको बता दें कि इस साल करवा चौथ वीरवार को यानी 17 अक्टूबर को है.