Best Foods For Weight Loss: वजन कम करने में मददगार है लो फैट फूड? तेजी से वजन घटाने में मदद करेंगी ये 3 चीजें

How to Stop Gaining Weight: वजन कम करने के साथ ही साथ यह भी ध्‍यान रखना जरूरी है क‍ि वजन को बढ़ने से कैसे रोका जाए.

खास बातें वजन कम करने के लिए आहार में फलों को शामिल किया जा सकता है तेजी से वजन कम करने में मदद करेंगी सब्‍ज‍ियां दालें लगभग हर वजन घटाने वाले आहार का अहम हिस्सा होती हैं.

Most Weight Loss Friendly Foods: तेजी से वजन कैसे कम करें, वजन कैसे घटाएं, वजन कम कैसे करें, मोटापा घटाएं, पेट पर जमी वसा को कैसे कम करें (How To Lose Fat), जैसे सवाल और मुद्दे बीते दस सालों में चर्चा का विषय रहे हैं. हर क‍िसी को तेजी से वजन घटाने के उपाय और घरेलू नुस्‍खे (Remedies For Weight Loss) जानने हैं. कुछ लोग महज 7 दिनों में कई किलो कम करने के लिए डाइट चार्ट पर चर्चा करते हैं. अगर आप वजन कम करना चाह (Trying To Lose Weight) रहे हैं तो, ऐसी बहुत सी वेट लॉस डाइट चार्ट (Weight Loss Diet) मौजूद हैं जो तेजी से वजन कम करने (Lose Weight Fast) और मोटापा दूर करने का दावा करती हैं. इसके साथ ही साथ बाजार में भी ऐसे बहुत से प्रोडक्‍ट मौजूद हैं, जो लो फैट यानी (Low Fat Food) कम वसा युक्‍त होते हैं. दावा किया जाता है कि लो फैट फूड तेजी से वजन कम करके पेट और शरीर के अलग-अलग हिस्‍सों पर जमी चर्बी को घटाने (Lose Body Fat) में मददगार होते हैं. लेकिन क्‍या सचमुच यह आहार फैट फ्री होता है? अगर हां, तो क्‍या यह सेहत के लिए अच्‍छे? कई ब्रेंड ऐसे हैं जो फैट फ्री का टैग बड़ी चालाकी से इस्‍तेमाल करते हैं. यहां हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए फैट फ्री फूड (Fat-Free Foods) लेने से पहले...

Weight Loss Hormones: तेजी से वजन घटाने में कारगर है ये तीन वेट लॉस हार्मोन, जानें इन हार्मोन को बढ़ाने के तरीके

फैट फ्री फूड से जुड़ी कुछ बातें, जो आपके लिए जानना जरूरी है (The truth about low-fat foods)

ज्‍यादातर ऐसे फूड जिनपर लो फैट या फैट फ्री लिखा होता है बहुत ज्‍यादा सेहतमंद तत्‍वों से भरपूर नहीं होते. ऐसे ज्‍यादातर पदार्थों में बहुत ज्‍यादा मात्रा में शुगर होता है. शुगर के साथ ही साथ इनमें कई अस्‍वास्‍थकर सामग्री भी देखने को मिलती है, ऐसी सामग्री जो आप अपनी वेट लॉस डाइट में कभी- भी शामिल नहीं करना चाहेंगे.

Weight Loss: काला जीरा वजन कम करने में कर सकता है दवा का काम, पेट की चर्बी घटाने के साथ जानें और भी कई फायदे!

How To Lose Weight Fast: तेजी से वजन कम करने के लिए ऐसे आहार का सेवन करें जो फाइबर से भरपूर हो.

कोई भी प्रोडक्‍ट खरीरदने से पहले लेबल को ध्‍यान से पढ़ लें. इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी क‍ि आपको क्‍या खाना है और क्‍या नहीं. लेबल को पढ़ने से आपको उस खाद्य पदार्थ में मौजूद तत्‍वों के बारे में भी जानकारी मिलेगी.

Weight Loss: जिम जाने का नहीं है समय? इस फुल-बॉडी वर्कआउट को कर सकते हैं कभी भी, कहीं भी, तेजी से घटेगी चर्बी!

यहां हैं फैट फ्री फूड्स के कुछ व‍िकल्‍प (Healthy Low-Fat Options You Should Choose)

यदि आप कम वसा वाले खाद्य पदार्थ (Low-Fat Foods) चुनना चाहते हैं, तो कुछ पूरे खाद्य पदार्थ चुनने के लिए अच्छे विकल्प हैं. आप पोषक तत्वों से भरपूर कुछ स्वस्थ विकल्प चुन सकते हैं. यहां कुछ स्वस्थ कम वसा वाले खाद्य पदार्थ हैं, जिन्हें आप अपने वजन घटाने के आहार में शामिल कर सकते हैं-

1. फल

वजन कम करने के लिए आहार में फलों को शामिल किया जा सकता है. फलों में कम फैट होता है या फिर बिलकुल ही फैट नहीं होता. यह आपकी वेट लॉस डाइट में बहुत अच्‍छी तरह फ‍िट हो सकते हैं.

ये 4 औषधियां यौन समस्याओं के साथ कई शारीरिक परेशानियों को करती हैं दूर, सेवन कर देखें कमाल!

Weight loss diet: वजन कम करने के लिए आहार में फलों को शामिल करें.

2. तेजी से वजन कम करने में मदद करेंगी सब्‍ज‍ियां

सब्जियां विशेष रूप से पत्तेदार साग वसा रहित होती हैं. ये फाइबर से भरे होते हैं, जो आपको अधिक समय तक भरा हुआ रखते हैं. सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए वजन कम करने वाली डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने की भी सलाह दी जाती है.

Fatty Liver Disease: एक्सरसाइज के साथ ग्रीन टी का सेवन करने से फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है दूर: Study

3. दालें

दालें लगभग हर वजन घटाने वाले आहार का अहम हिस्सा होती हैं. दालें बिना कोलेस्ट्रॉल वाली और वसा में कम होती हैं. दालों में फाइबर भी अधिक होता है, जो आपको अधिक समय तक भरा रखता है. अपने आहार में दालों को शामिल करने से आपके आहार में कई अन्य पोषक तत्व शामिल होंगे.

अस्वीकरण : यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता.

और खबरों के लिए क्लिक करें

अनियमित पीरियड्स के लक्षणों को न करें नजरअंदाज, ये घरेलू नुस्खे दिलाएंगे राहत!

सिर्फ एक जगह पर खड़े होकर बैलेंस बनाने से बढ़ सकता है स्टेमिना, ये कमाल का योगासन तेजी से बूस्ट करेगा स्टेमिना

ये पांच आसान योगासन ब्लड शुगर और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हैं कमाल! रोजाना करने से होगा फायदा

Premature Ejaculation: शीघ्रपतन की समस्या को दूर करेंगे ये 8 फूड

सेक्स लाइफ: औरतों के मुकाबले मर्दों में तीन गुना ज्यादा होती है यह चीज

How To Avoid Pregnancy: अनचाहे गर्भधारण से बचने में मदद कर सकते हैं ये घरेलू नुस्‍खे

गर्दन दर्द का कारण हो सकता है आपका तकिया, Back Pain और गर्दन दर्द को न करें नजरअंदाज, जानें कैसे चुनें सही तकिया!

हर रात क्‍यों पीना चाहिए हल्‍दी वाला दूध (Haldi Doodh), हल्दी वाले दूध के क्या फायदे हैं?