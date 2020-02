Neck Pain: गर्दन दर्द का कारण हो सकता है आपका तकिया, Back Pain और गर्दन दर्द को न करें नजरअंदाज, जानें कैसे चुनें सही तकिया!

खास बातें गर्दन में होता है दर्द तो इस तरह के तकिए का करें उपायोग. स्प्रिंग तकिए गर्दन के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं. गर्दन और कमर दर्द का कारण हो सकता है आपका तकिया.

Neck Pain Treatment: जिस तरह का तकिया आप उपयोग करते हैं, वह एक दिन में आपके गर्दन के दर्द (Neck Pain) या पीठ दर्द का कारण (Causes Of Back Pain) बन सकता है. नींद से उठने के बाद गर्दन में दर्द हो तो ये गलत तकिया (Wrong Pillow) के उपयोग करने के कारण हो सकते हैं. गलत तकिया पर सोने से आप गर्दन और पीठ के दर्द को हफ्तों तक महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा, गलत तकिए की वजह से नींद न आने के साथ पीठ दर्द और गर्दन दर्द दोनों में योगदान कर सकती है. अगर आप नियमित रूप से अपनी गर्दन में दर्द (Neck Pain) का अनुभव करते हैं या सुबह थके हुए उठते हैं, तो यह गलत तरह के तकिये के इस्तेमाल से होने वाली परेशानी की वजह से हो सकता है. पीठ और गर्दन का असहनीय दर्द आपको बिस्तर पकड़ा सकता है. कमर दर्द का इलाज (Treatment Of Back Pain), गर्दन दर्द की दवा (Neck Pain Medicine) योग तक के लिए आप डॉक्टर तक के चक्कर लगाने लगते हैं, लेकिन क्या कभी आपने कमर दर्द के कारण (Causes Of Back Pain) के बारे में जानने की सोची.

सही तरह का तकिया वह होता है जो नींद के दौरान आपकी पीठ और गर्दन ( Back And Neck) दोनों को सहारा देता है. एक तकिया जो बहुत कठोर, बहुत लंबा या बहुत नरम हो वह आपकी गर्दन को विषम स्थिति में डाल सकता है और पीठ और गर्दन में दर्द का कारण (Cause Back And Neck Pain) बन सकता है. आदर्श रूप से, आपका तकिया ऐसा होना चाहिए कि यह आपके सिर को थोड़ा ऊंचा रखे और आपकी नींद की स्थिति के अनुसार गर्दन, पीठ, सिर और कंधों को सपोर्ट करे.

Neck Pain: सही तरह के तकिये का इस्तेमाल नहीं करने से रात में आपकी नींद में खलल पड़ सकता है

गर्दन और पीठ दर्द को रोकने के लिए सही तकिया कैसे चुनें?

1. पंख तकिया (Feather Pillows)

पंख तकिए सोते समय आपकी गर्दन को सपोर्ट देने के साथ गर्दन के दर्द को रोक सकते हैं. पंख तकिए विशेष रूप से उन लोगों के लिए होते हैं जो नींद में पूरी रात करवटें लेते रहते हैं. पंख तकिए से आपको अच्छा महसूस हो सकता है और सुबह होने वाले गर्दन और पीठ दर्द से भी राहतपा सकते हैं.

2. स्प्रिंग तकिए (Spring Pillows)

स्प्रिंग तकिए वास्तव में आरामदायक होते हैं और गर्दन के दर्द को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं. अगर आप रोजाना ही गर्दन के दर्द का अनुभव करते हैं, तो स्प्रिंग तकिए आपके पसंदीदा हो सकते हैं. ये तकिए भी कमर और गर्दन दर्द से राहत दिलाने में मददगार हो सकते हैं.

3. मेमोरी फोम तकिए (Memory Foam Pillows)

ये तकिए कई स्लीप पोजीशन के अनुसार एडजस्ट होते हैं. मेमोरी फोम तकिए आपकी गर्दन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, खासकर अगर आप लापरवाह स्लीपर हैं. अगर आप रातभर सोने की पॉजिशन बदलते रहते हैं तो यह तकिया आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

4. फर्म तकिए (Firm Pillows)

कुछ लोगों को लगता है कि पिलो बेहद तकलीफदेह होते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए यह लगातार हो रहे गर्दन और पीठ दर्द से राहत पाने का एक बेहतर तरीका भी हो सकते हैं. फर्म तकिए आपकी गर्दन, पीठ, सिर और कंधों का आधार बनाए रखते हैं. यह उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है जो सोते समय पीठ से लेकर बाजू तक बदलते हैं.

Neck Pain: सही तकिया चुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपने जीवनकाल का एक तिहाई सोते हैं

सही तकिया चुनना क्यों महत्वपूर्ण है?

सही तकिया (Pillow) चुनना जरूर होता है, क्योंकि आप अपने जीवनकाल के एक तिहाई समय तक सोते हैं. 2008 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि सपोर्टिव तकिया और नियमित व्यायाम (Regular Exercise) करना, मालिश और अन्य तरीकों की तुलना में गर्दन के दर्द को कम करने में ज्यादा मददगार हो सकते हैं.

जो लोग पंख तकिए का उपयोग करते हैं, उन्हें इसे हर साल या दो साल में एक बार बदलना चाहिए. जब आप दर्द या बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं तो मेमोरी फोम तकिया को बदलना पड़ता है. इसके अलावा, अपने तकिए को नियमित रूप से धोना भी जरूरी है. यह एलर्जी और अस्थमा वाले लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. धोने के बाद धूप पर सूखाएं. यह धूल के कण को मारने में मदद कर सकता है.

