Remedies For Upper Back Pain: अपर बैक के दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक्सपर्ट से जानें 7 कारगर उपाय

Upper Back Pain Remedies: खराब आसन से पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द और गर्दन में तकलीफ हो सकती है

खास बातें पीठ दर्द खराब मुद्रा का परिणाम हो सकता है.

मांसपेशियों से तनाव दूर करने के लिए बार-बार ब्रेक लें.

ऊपरी पीठ दर्द को लंबे समय तक नजरअंदाज न करें.

How To Get Rid Of Upper Back Pain: अपर बैक का दर्द शहरी आबादी की आम आर्थोपेडिक समस्याओं (Orthopedic Problems) में से एक है. घर से काम प्रचलन लॉकडाउन के बाद बढ़ गया है. अपर बैक पेन मुख्य रूप से खराब मुद्रा यानि बैठने के कारण होता है. सामान्य मुद्रा के साथ कान, कंधे और कूल्हे एक सीध में होने चाहिए. हालांकि, अधिकांश मामलों में आप एक अग्रगामी आसन ग्रहण करते हैं. इसका मतलब गर्दन और ऊपरी पीठ की स्थिति में सुधार (Improve Upper Back Position) की जरूरत होती है. गलत स्थिति में बैठना ऊपरी पीठ दर्द पैदा कर सकता है. यह आगे चलकर गर्दन के दर्द और जब गंभीर, सिरदर्द का कारण बन सकता है.