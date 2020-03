Hair Fall In Women: महिलाओं के बाल झड़ने के ये होते हैं टॉप 5 कारण! जानें बालों का झड़ना कैसे रोकें?

खास बातें ये हैं महिलाओं में बालों के झड़ने के 5 सबसे बड़े कारण. हेल्दी डाइट आपको बालों के झड़ने से लड़ने में मदद कर सकता है. बालों के झड़ने से लड़ने के लिए अपने आहार में आयरन शामिल करें.

How To Stop Hair Fall In Women: आप भी बालों के झड़ने के साथ संघर्ष कर रहे हैं? बलों का झड़ना (Hair Fall) काफी तनावपूर्ण (Stressful) स्थिति हो सकती है. बाजार में कई प्रोडक्ट्स हैं जो बालों को झड़ने से रोकने (Hair Fall Control) के दावे करते हैं अगर आप बालों को झड़ने से रोकने (Prevent Hair Loss) की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बालों के झड़ने का कारण (Hair Loss Causes) जानने की जरूरत है. अगर आपको बालों के झड़ने के कारण (Cuases Of Hair Loss) का पता चल जाता है तो यह आपको बालों को झड़ने से रोकने (Control Hair Fall) में आपकी मदद कर सकते हैं. खराब जीवन शैली से लेकर तनाव (Stress) तक कई कारक हैं जो बालों के झड़ने का कारण हो सकते हैं. खराब आहार (Poor Diet), गतिहीन जीवनशैली, बढ़ता प्रदूषण (Increased Pollution), बहुत अधिक तनाव या बालों की खराब देखभाल (Poor Hair Care Routine) बाल गिरने के पीछे ये कुछ संभावित कारण हो सकते हैं. ज्यादातर महिलाएं अपने बालों के झड़ने (Hair Fall) के वास्तविक कारण के बारे में नहीं जानती हैं. इससे स्थिति और खराब हो सकती है. महिलाओं में बाल गिरने (Hair Fall In Women) के पीछे कुछ संभावित कारण यहां दिए गए हैं.

Hair Fall Causes: महिलाओं में बाल झड़ने के ये 5 कारण हर महिला को पता होना चाहिए!

1. आयरन की कमी ( Iron Deficiency)

कई महिलाएं आयरन की कमी से पीड़ित होती हैं जिसके परिणामस्वरूप एनीमिया (Anemia) हो सकता है. कुपोषण (Malnutrition), माहवारी के दौरान भारी रक्तस्राव (Heavy Bleeding During Menstruation) या आयरन की कमी जैसे कई कारक एनीमिया का कारण (Cause Anemia) बन सकते हैं. शरीर में आयरन का स्तर कम होना बालों के झड़ने (Hair Fall) में योगदान कर सकते है, क्योंकि यह हेयर सेल उत्पादन के लिए जरूरी होता है. एनीमिया से ग्रस्त व्यक्ति भी बालों के झड़ने का सामना कर सकता है.

2. वजन घटाना (Weight Loss)

क्या आप अपना वजन कम करने के लिए बहुत कम कैलोरी का सेवन करने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह के भोजन में पोषक तत्वों की कमी (Nutrient Deficient) भी होती है. आपके आहार में पोषक तत्वों की अपर्याप्त मात्रा बालों के झड़ने का कारण बन सकती है. इसके अलावा, वजन घटाने के दौरान तनाव बालों के झड़ने का कारण (Cause Of Hair Fall) बन सकता है.

3. उम्र (Age)

एक निश्चित उम्र की महिलाओं में बाल गिरने (Hair Fall) की संभावना ज्यादा होती है. रजोनिवृत्ति (Menopause) के दौरान अधिकांश बाल झड़ते हैं. यह हार्मोनल परिवर्तनों का भी परिणाम है जिससे आप जीवन में एक बार गुजरते ही हैं. रजोनिवृत्ति के लक्षणों (Symptoms Of Menopause) से लड़ने और तनाव-मुक्त रहने के लिए आदतों में बदलाव करें.

4. हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म (Hypothyroidism Or Hyperthyroidism)

थायरॉयड ग्रंथि आपके शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. एक असंतुलन आपके शरीर को कई तरीकों से प्रभावित कर सकता है, जिसमें आपके बाल झड़ना भी शामिल है. हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म दोनों को अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाना चाहिए.

5. बहुत ज्यादा स्टाइल ( Too Much Styling)

क्या आपको अपने बालों को स्टाइल करना पसंद है? अगर स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग या पर्मिंग आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, तो आपको बाल झड़ने की संभावना ज्यादा होती है. अधिक संभावना है. हेयर स्प्रे, हीट या कलर का इस्तेमाल आपके बालों की सेहत पर असर डाल सकता है और परिणामस्वरूप बाल झड़ने लगते हैं.

बालों का झड़ना रोकने के लिए करें ये काम (How To Stop And Reduce Hair Loss)

1. बालों की मसाज

2. घरेलू हेयर स्पा

3. प्राकृतिक रस या जूस

4. गीले बालों में कंघी से बचें

5. ज्यादा स्टाइलिस प्रोडक्ट न अपना अपनाएं

