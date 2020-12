Weight Loss: क्या तेजी से वजन घटाने के लिए चावल की जगह रोटी खाना ज्यादा फायदेमंद है?

Rice Vs Roti For Weight Loss: दोनों अनाजों में लगभग समान पौष्टिक प्रोफाइल है

खास बातें चावल और रोटी दोनों ही कार्ब्स से भरपूर हैं.

लेकिन वजन बढ़ाने के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए.

इन अनाजों के सेवन का आपका पैटर्न काफी मायने रखता है.

Is Eating Roti Good For Weight Loss?: जब वजन घटाने की बात आती है, तो चावल और रोटी के बीच की लड़ाई एक अभूतपूर्व है. जबकि कई लोग सोचते हैं कि पूरी तरह से चावल और रोटी को छोड़ना वजन कम करने का एक प्रभावी तरीका (Effective Way To Lose Weight) है. पोषण विशेषज्ञ पूजा मखीजा हर तरह से कार्ब्स खाने की सलाह देती हैं. उनके अनुसार, कार्ब्स ऊर्जा को बढ़ाने, नींद बढ़ाने वाले, मूड को बढ़ाने वाले और भूख भगाने वाले होते हैं. चावल और गेहूं दोनों अनाज होते हैं जो प्रोटीन, वसा और कार्ब लोड के समान भाग होते हैं. 100 ग्राम गेहूं के आटे में 69.4 ग्राम कार्ब्स, 12.1 ग्राम प्रोटीन और 1.7 ग्राम वसा होती है. जबकि, 100 ग्राम चावल में 78.2 ग्राम कार्ब्स, 6.8 ग्राम प्रोटीन और 0.5 ग्राम वसा होता है.

चावल और रोटी में वजन घटाने के लिए कौन सा बेहतर है? | Rice And Bread Which Is Better For Weight Loss?