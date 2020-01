World Cancer Day: मुंह का कैंसर हो सकता है खतरनाक, जानें ओरल कैंसर के लक्षण, कारण और रोकथाम के उपाय

खास बातें सबसे आम कैंसर में से एक ओरल कैंसर (Oral Cancer). धूम्रपान करने शराब का सेवन करने से हो सकता है मुंह का कैंसर. जानें मुंह के कैंसर के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय.

Oral Cancer: सबसे आम कैंसर में से एक है मुंह का कैंसर (Oral Cancer). यह कैंसर मुंह के किसी भी हिस्से में हो सकता है जैसे गाल और मसूड़ों के अंदर. यह कैंसर अक्सर ओरल और ओरोफरीन्जियल कैंसर की श्रेणी में आता है. ओरोफेरीन्जियल कैंसर मुंह के पीछे वाले हिस्से और गले को प्रभावित करता है. यह कैंसर तंबाकू, धूम्रपान और शराब का ज्यादा सेवन करने वाले लोगों होता है. ओरल कैंसर के लक्षण (Symptoms Of Oral Cancer) सबसे अलग होते हैं जैसे मुंह में घाव होना या मुंह से खून बहना हो सकते हैं. कैंसर का नाम आते ही सभी लोग घबरा जाते हैं. चाहें शरीर के किसी भी हिस्सें में कैंसर हुआ हो. भारत में मुंह के कैंसर के मामले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिसे ओरल कैंसर (Oral Cancer) भी कहते हैं. जो लोग सही से मुंह की सफाई न करते हैं और मुंह में होने वाली समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों में मुंह का कैंसर होने का खतरा अधिक रहता है.

कब और क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, जानें कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

क्या ओरल कैंसर का इलाज (Treatment Of Oral Cancer) हो सकता है? दुनियाभर में 4 फरवरी को विश्व कैंसर डे मनाया जाता है. हर साल इसकी थीम भी निर्धारित की जाती है. यहां जानें विश्व कैंसर दिवस 2020 की थीम (World Cancer Day Theme), ओरल कैंसर के लक्षण, कारण और बचाव के तरीके...

छूने से नहीं फैलता है कुष्ठ रोग! जानें क्या होता है कुष्ठ रोग, लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के उपाय

विश्व कैंसर दिवस 2020 की थीम

पूरी दुनिया में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है. इस बार विश्व कैंसर दिवस 2020 की थीम (World Cancer Day 2020 Theme) आई एम एंड आई विल (I Am and I Will) रखी गई है.

Oral Cancer: मुंह का कैंसर धूम्रपान करने से हो सकता है

ये होते हैं मुंह के कैंसर के लक्षण | Symptoms Of Oral Cancer

- मुंह में घाव होना, सूजन होना, लार में खून निकलना, जलन होना, मुंह में दर्द होना.

- मुंह के अंदर कहीं पर भी गांठ महसूस होना.

- मुंह के अंदर कोई भी रंग परिवर्तन दिखे तो कैंसर का लक्षण हो सकता है.

- मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षणों में मुंह के अंदर सफेद छाले या छोटे-छोटे घाव हो सकते हैं.

- मुंह से दुर्गंध आना.

- आवाज में बदलाव होना.

- खाने में परेशानी होना.

कमर दर्द के साथ पीरियड्स, पेट दर्द के लिए कमाल हैं ये योगासन, जानें पीठ दर्द से बचाव के उपाय और योग करने का तरीका!

ओरल कैंसर के कारण | Causes Of Oral Cancer

1. धूम्रपान करना.

2. तंबाकू का सेवन करना.

3. शराब का सेवन करना.

4. अनुवांशिक भी हो सकता है.

5. बिना किसी कारण नियमित बुखार आना

चावल हैं ब्लड शुगर और डायबिटीज के लिए खतरनाक, रोजाना चावल खाने से बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा!

Word Cancer Day: ज्यादा शराब का सेवन करने से भी मुंह का कैंसर हो सकता है



मुंह के कैंसर से बचने के उपाय | Ways To Avoid Mouth Cancer

1. मुंह के कैंसर से बचना है तो जितनी जल्दी हो सके धूम्रपान एवं नशे से दूरी बना लेनी चाहिए.

2. दांतों और मुंह की रेगुलर अच्छी तरह सफाई करने से मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है.

3. जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बा बन्द चीजों को कम से कम खाएं.

4. ताजे मौसमी फल, सब्जी, सलाद अवश्य खाएं.

4. मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

5. तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए.

और खबरों के लिए क्लिक करें

क्या सी-फूड से फैल सकता है कोरोनावायरस? डॉक्टर ने बताया जवाब, जानें कोरोनावायरस के बारे में और भी बहुत कुछ...

ये योगासन पेट दर्द, कब्ज और एसिडिटी का है रामबाण इलाज! इस नेचुरल तरीके से मिलेगा जबरदस्त फायदा

प्याज है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए गजब का सुपरफूड! जानें डाइबिटीज में कैसे खाएं

क्यों होते हैं बच्चों के पेट में कीड़े? जानें पेट में कीड़े होने के लक्षण और घरेलू उपाय

क्‍या सिजेरियन डिलीवरी के बाद नार्मल डिलीवरी हो सकती है? क्या कहते हैं डॉक्‍टर्स

प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है ब्लड शुगर लेवल, जानें गर्भावस्था में डायबिटीज होने का कारण और बचाव के उपाय!