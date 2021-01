Inflammation Causing Foods: सर्दियों में गठिया रोगी इन 5 फूड्स से करें परहेज, बढ़ा सकते हैं शरीर की सूजन!

How To Control Uric Acid: गठिया में यूरिक एसिड घटाने के लिए प्रोटीन की बजाय फाइबर से भरपूर इन 12 फूड्स का करें सेवन!

गठिया रोगियों को सूजन से बचने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat To Avoid Bloating) इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए? आदर्श रूप से, आपका उद्देश्य उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो सूजन पैदा करते हैं और पत्तेदार हरी सब्जियों, जैतून का तेल, टमाटर, नट और बीज, ताजे फल और सब्जियों जैसे सूजन रोधी फूड्स (Anti Inflammatory Foods) का सेवन करना चाहिए. इस लेख में, हम कुछ फूड्स के बारे में बता रहे हैं जो सूजन के लिए सबसे खराब हैं.

सूजन पैदा करने वाले इन फूड्स का बिल्कुल न करें सेवन | Do Not Consume These Inflammatory Foods At All

1. परिष्कृत कार्ब्स

आपने सोचा कि परिष्कृत कार्ब्स केवल वजन बढ़ाने का कारण बनते हैं. जी नहीं! वे सूजन पैदा करने वाले आंत बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं जो आपको मोटापे और सूजन आंत्र रोग के खतरे में डाल सकते हैं. परिष्कृत कार्ब्स से भरपूर भोजन में सफेद ब्रेड, पास्ता, वातित पेय, नाश्ते के अनाज, सफेद चावल, शर्करा वाले खाद्य पदार्थ और डेसर्ट शामिल हैं. अगर आप अपने शरीर में सूजन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं और वजन बढ़ने से भी रोकना चाहते हैं तो इन खाद्य पदार्थों को खाने से बचें.

2. अत्यधिक शराब का सेवन

2. अत्यधिक शराब का सेवन

शराब का सेवन आपको फैटी लीवर रोग, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे में डालता है. नियमित शराब का सेवन भी शरीर में उच्च सूजन से जुड़ा हुआ है. नियमित रूप से पीने वाले भी बृहदान्त्र से बाहर निकलने और शरीर में बैक्टीरिया के विषाक्त पदार्थों के साथ समस्याओं का विकास कर सकते हैं, जिससे व्यापक सूजन होती है जो आंत को नुकसान पहुंचाती है. शरीर में सूजन को रोकने के लिए शराब के सेवन से बचें.

3. सुगन्धित खाद्य पदार्थ और मिठाइयां

सफेद चीनी बिना किसी पोषण के खाली कैलोरी है. जिन खाद्य पदार्थों में चीनी अधिक होती है, वे शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं. चीनी के अधिक सेवन से मधुमेह, मोटापा, वजन बढ़ना, क्रोनिक किडनी रोग, थायराइड के मुद्दे और कई अन्य स्वास्थ्य स्थितियां हो सकती हैं. सूजन को रोखने के लिए इन खाद्य पदार्थों से बचें.

4. प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड

प्रोसेस्ड और पैक किए गए खाद्य पदार्थ कृत्रिम स्वाद, रंग और संरक्षक से भरे होते हैं जो शरीर में सूजन को बढ़ा सकते हैं. उच्च रक्त चाप वाले लोगों के लिए ये संरक्षक विशेष रूप से हानिकारक हैं. वजन बढ़ने और सूजन को रोकने के लिए, एक पैकेट में आने वाली हर चीज से बचें और हर समय प्राकृतिक, घर पर पकाया भोजन से चिपके रहें.

5. प्रोसेस्ड मीट

5. प्रोसेस्ड मीट

प्रोसेस्ड मीट में कोई प्रोटीन या अन्य पोषक तत्व नहीं होते हैं. इसका सेवन हृदय रोग, मधुमेह और यहां तक कि कैंसर के खतरे को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है. सॉसेज, बेकन, हैम, स्मोक्ड मीट प्रसंस्कृत मांस के कुछ उदाहरण हैं. इन खाद्य पदार्थों में उन्नत ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स अधिक होते हैं, जो उच्च तापमान पर पकने पर बनते हैं. इससे शरीर में अधिक सूजन आ जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.