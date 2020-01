Hockey: नीदरलैंड के खिलाफ प्रो लीग मुकाबले के लिए चिंगलेनसाना, सुमित की भारतीय टीम में वापसी

फिटनेस हासिल कर चुके मिडफील्डरों चिंगलेनसाना सिंह और सुमित ने भुवनेश्वर में नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले सत्र के शुरुआती एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2020 मुकाबले के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम में वापसी की है. चिंगलेनसाना ने चोट के कारण एक साल बाद टीम में वापसी की है जबकि सुमित ने जून में एफआईएच पुरुष सीरीज फाइनल के दौरान कलाई में लगी चोट से उबरने के बाद टीम में जगह बनाई है. भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले दो मैचों के इस मुकाबले के लिए हॉकी इंडिया द्वारा घोषित टीम की अगुआई मिडफील्डर मनप्रीत सिंह करेंगे जबकि ड्रैगफ्लिकर हरमनप्रीत सिंह उप कप्तान होंगे.

Congratulations to hockey players from #Odisha, Birendra Lakra and Amit Rohidas for making it to the 20-member Indian Men's Hockey Team for the opening matches of #FIHHockeyProLeague 2020 to be played at #KalingaStadium in #Bhubaneswar. Best wishes to the team. #OdishaForSportshttps://t.co/S3nwUXYJLn